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Разделяют бакинское метро

В обмен на снятие санкций: Сирия сократит закупки российской нефти

17:54 241

Дамаск согласился сократить импорт российской нефти в рамках продолжающихся переговоров с США по снятию с Сирии статуса государства — спонсора терроризма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров.

В последние месяцы о готовности сократить закупки российской нефти на переговорах с США говорили высокопоставленные сирийские чиновники, сообщили собеседники агентства. При этом все три источника подчеркнули, что США прямо не называли сокращение закупок как предварительное условие для отмены этого статуса.

По словам сирийского источника, американские чиновники заявили, что решение Сирии о сокращении импорта нефти из России «повысит шансы на быстрое снятие статуса без осложнений».

Поставки российской нефти в Сирию за 2026 год выросли на 75% — до 60 тыс. баррелей в день, что сделало Москву доминирующим поставщиком, пишет Reuters. «Сегодня Сирия полагается на российскую нефть по необходимости, а не по предпочтению. Сирийские чиновники часто отвечают: «Снимите статус (государства — спонсора терроризма) — и мы будем покупать нефть в другом месте. Сейчас у нас просто нет альтернатив», — сказал сирийский источник агентству.

Дамаск, отмечает Reuters, уже ищет новых поставщиков. Французская TotalEnergies уже обсуждала контракт на морскую разведку, а ConocoPhillips и Novaterra в июне заключили сделку о возобновлении газодобычи.

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