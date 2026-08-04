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«Карабах» отправил своих тренеров в ASA

Отдел спорта
18:01 240

Запущена программа повышения квалификации для тренеров академии футбольного клуба «Карабах», направленная на развитие профессиональных знаний и навыков.

30-часовая программа, стартовавшая в Академии спорта Азербайджана (ASA), призвана улучшить познания тренеров в таких областях, как лидерство, коммуникации, педагогика, психология, права детей, а также методика тренерской работы, в соответствии с требованиями современного футбола.

Тренинги организованы в интерактивном формате. Участники получат возможность применить полученные в ходе обучения знания на практике посредством ситуационного анализа, групповых дискуссий, ролевых игр и практических упражнений.

Главная цель программы — развитие профессиональных компетенций тренеров в соответствии с международными стандартами, укрепление здоровой и безопасной среды развития футболистов, а также содействие формированию эффективного сотрудничества между тренерами, футболистами и родителями.

Тренировки проводят Гюльсабах Амирова, Севиндж Сеидова, Элджан Гасанлы и Хаяла Гулиева.

Футбольный клуб «Карабах» продолжит в своей футбольной академии реализацию проектов развития, основанных на международном опыте, а также будет и впредь уделять особое внимание профессиональному развитию тренеров.

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