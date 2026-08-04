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Разделяют бакинское метро

Две трети мобилизованных погибли

Подсчитывает Клюге
18:10 401

Согласно расчетам эксперта Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, основанным на данных федерального бюджета РФ, из 300 тысяч мобилизованных в российскую армию против Украины в 2022 году на фронте осталось лишь около трети. Число получателей специальных выплат (158 тыс. рублей) снизилось с 293 тысяч на рубеже 2022–2023 годов до 168,5 тысячи к середине 2025 года, а сейчас может составлять лишь немногим более 100 тысяч человек.

Убыль мобилизованных частично перекрывается массовым привлечением контрактников: их численность, судя по доплатам из бюджета, выросла с 230,4 тысячи в 2023 году до 554,8 тысячи в 2025-м. За счет этого общая группировка РФ в Украине увеличилась с 523,5 тыс. до 723,4 тыс. человек.

Однако прирост значительно отстает от темпов вербовки, так как армия ежегодно теряет почти половину активного состава. По оценке Клюге, «постоянные потери» среди контрактников выросли с 182,3 тысячи человек в 2023 году до 251 тысячи в 2025-м при годовом наборе порядка 370–385 тысяч новых бойцов.

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