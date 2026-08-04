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Испания выдохнула

18:27 1860

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что 70 тыс. из 72 тыс. мигрантов, прибывших в Сеуту, вернулись в Марокко. Об этом сообщает газета El Pais.

По словам министра, страны ЕС признали эффективными действия испанского правительства в ходе миграционного кризиса в Сеуте.

Гранде-Марласка также заявил, что испанские разведывательные службы не получали докладов или предупреждений о возможности повторения подобных событий.

Страны ЕС договорились улучшить системы обнаружения и раннего предупреждения после массового прибытия мигрантов в Сеуту и выразили солидарность с Испанией.

Правительство Испании также объявило о выделении дополнительных 25 млн евро для оказания помощи несовершеннолетним мигрантам без сопровождения в Сеуте.

Число погибших в результате массового прибытия мигрантов в Сеуту увеличилось до 75 человек.

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