От MAX бегут в реальность. В грузинскую…

По мере того как из-за ограничений интернета и мобильной связи, топливного кризиса и других последствий войны с Украиной жизнь в России становится все менее комфортной, число желающих покинуть страну быстро растет. Но количество направлений потенциальной релокации из РФ ограничено и имеет тенденцию к уменьшению. Например, находящаяся на финальном этапе вступления в ЕС Черногория вводит с 1 ноября 2026 года визы для граждан России и по факту выпадает из перечня приоритетных направлений для потенциальных релокантов.
Поэтому увеличились потоки релокантов из РФ в направлении Беларуси, Грузии, Армении и Казахстана. Фаворитом здесь, безусловно, выступает Грузия, привлекающая наличием уже существующей общины релокантов, которые «вписались» и в грузинскую, и в глобальную экономику. Именно благодаря этим релокантам продолжается настоящий бум в IT-секторе Грузии, и есть надежда на то, что он продолжится.
Символично, что в конце июня 2026 года Грузию посетил основатель Telegram Павел Дуров. Спустя месяц после визита Дуров заявил, что страна превращается в крупный международный бизнес-хаб и при этом остается серьезно недооцененной.
«Благодаря политике правительства, ориентированной на потребности бизнеса, Грузия становится важным бизнес-хабом. За последние пять лет экономика страны удвоилась и продолжает расти примерно на 8% в год. Международные технологические компании не платят налог на прибыль (0%), а налог на дивиденды и заработную плату составляет всего 5%. Грузия как туристическое и деловое направление серьезно недооценена. Я очень скоро вернусь!» — заявил Дуров.
В Грузии Павла Дурова сопровождал депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Вако Турнава, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе публично приветствовал визит бизнесмена.
«Это не официальный визит. Дуров — бизнесмен и не может проводить официальные встречи. В целом мы только приветствуем посещение Грузии любым успешным предпринимателем», — сказал Кобахидзе.
Такое отношение грузинской власти к основателю мессенджера Telegram идет вразрез с утверждениями грузинской прозападной оппозиции о том, что якобы правящая «Грузинская мечта» является «марионеткой Москвы». Дело в том, что Павел Дуров в настоящее время стал одной из самых ненавистных Кремлю фигур, и 30 июля 2026 года Росфинмониторинг официально внес его в перечень «террористов и экстремистов».
«Объявление войны» Павлу Дурову со стороны Кремля не случайно. Основатель Telegram в свое время отказался предоставить российским спецслужбам возможность отслеживать пользователей своего мессенджера. Поэтому руководство Кремля попыталось заменить Telegram полностью подконтрольной «альтернативой».
Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко в 2025 году начал продвигать российский государственный мессенджер MAX, разработанный холдингом VK, которым руководит его сын Владимир Кириенко. Проект позиционируется как «национальный мессенджер» и альтернатива тому же Telegram. С конца 2025 года в РФ путем запретов, блокировок и «ограничений скорости» вытеснялись Telegram и WhatsApp, одновременно навязывалась платформа MAX.
Но полноценной заменой Telegram MAX так и не стал. Компании, неподконтрольные руководству РФ, банально стали ограничивать мессенджер MAX на своих устройствах. Сперва Apple удалила MAX из App Store, затем приложение MAX и приложение социальной сети VK («ВКонтакте») были удалены из магазина приложений Google Play. От мер Кремля по ограничению Telegram и других социальных сетей в условиях войны страдала и безопасность населения. В приграничных регионах местные жители потеряли возможность оперативно получать информацию об опасности атак беспилотников.
Построение цифровой диктатуры с ограничением целого ряда платформ стало фактором, толкающим российских IT-специалистов переселяться за пределы РФ. Одним из главных направлений релокации 2026 года вновь стала Грузия, что заметно сказалось на рынке недвижимости. Слухи о грядущей мобилизации в России только подстегивают этот процесс. Если весной 2026 года продажи новых квартир в Тбилиси и Батуми росли на 12–15 % по сравнению с аналогичными месяцами предыдущего года, то уже в июне 2026-го в Тбилиси было продано на 34,7 % квартир больше, чем годом ранее.
Перегрев рынка недвижимости из-за релокантов наблюдается и в Армении. Но, в отличие от Армении, Грузия не является моноэтническим государством, и, чтобы здесь прижиться, совсем не обязательно иметь грузинские корни. Если процесс будет продолжаться, то в Грузии может сложиться высокообразованное и встроенное в глобальную экономику «альтернативное российское сообщество», неподконтрольное Кремлю.
Процесс утечки высокоинтеллектуального человеческого ресурса из РФ в Грузию пока нет возможности «грубо ограничить», увязав его с мобилизацией. Но власти РФ явно хотят его приостановить. В социальных сетях и на интернет-ресурсах, связанных с кремлевской пропагандой, разворачивается антигрузинская информационная кампания. Началась она после скандала с туристками из РФ в Кахети, но информационный резонанс от конфликта в отеле Agarani Estate быстро сошел на нет. За неимением реальных событий «операторы информационной войны» прибегают к фейкам, причем использовали для этого не подконтрольный MAX и не «враждебный» Telegram, а платформу X. Анонимные аккаунты в X, выдающие себя за «бывших сотрудников» сферы обслуживания туристов в Грузии, запустили вирусный флешмоб. Скриншоты обмена этими сообщениями в X, где участники делятся информацией о том, как они «нагадили» российским туристам, начали распространяться и в других социальных сетях. Налицо провокация под явно поставленную «сверху» пропагандистскую задачу — показать, «как в Грузии плохо относятся к русским».
По факту Грузия ведет информационную войну за высокоинтеллектуальный человеческий ресурс российского происхождения — и пока довольно успешно. Несмотря на пропаганду, релоканты из РФ, являющиеся специалистами в IT-секторе, по-прежнему выбирают Грузию. Те, кто хотел этот ресурс ограничить, «запереть» в подконтрольные спецслужбам «цифровые загоны» вроде мессенджера MAX, терпят неудачи. Кириенко и его сын пока не смогли навязать России свой «безальтернативный» мессенджер MAX и сделать из него замену Telegram. Обречены в долгосрочной перспективе на поражение попытки Москвы сделать из оккупированной грузинской Абхазии «российский образцово-показательный курорт» на захваченных чужих территориях.
В глобализирующемся мире потоки человеческих ресурсов стали существенным фактором геополитики, но отношение к этим ресурсам разное. Одних людей (как правило, малообразованных и низкоквалифицированных) родная страна без проблем провожает за границу, а принимающая сторона им часто совсем не рада. Это, например, показал кризис с мигрантами в Испании. Наоборот, высокообразованные и имеющие денежные накопления выходцы из-за рубежа часто становятся фактором как экономического роста, так и бума на рынке недвижимости. Релокация из РФ в Грузию стала одним из таких примеров.