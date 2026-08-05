От MAX бегут в реальность. В грузинскую…

По мере того как из-за ограничений интернета и мобильной связи, топливного кризиса и других последствий войны с Украиной жизнь в России становится все менее комфортной, число желающих покинуть страну быстро растет. Но количество направлений потенциальной релокации из РФ ограничено и имеет тенденцию к уменьшению. Например, находящаяся на финальном этапе вступления в ЕС Черногория вводит с 1 ноября 2026 года визы для граждан России и по факту выпадает из перечня приоритетных направлений для потенциальных релокантов.

Поэтому увеличились потоки релокантов из РФ в направлении Беларуси, Грузии, Армении и Казахстана. Фаворитом здесь, безусловно, выступает Грузия, привлекающая наличием уже существующей общины релокантов, которые «вписались» и в грузинскую, и в глобальную экономику. Именно благодаря этим релокантам продолжается настоящий бум в IT-секторе Грузии, и есть надежда на то, что он продолжится. Символично, что в конце июня 2026 года Грузию посетил основатель Telegram Павел Дуров. Спустя месяц после визита Дуров заявил, что страна превращается в крупный международный бизнес-хаб и при этом остается серьезно недооцененной. «Благодаря политике правительства, ориентированной на потребности бизнеса, Грузия становится важным бизнес-хабом. За последние пять лет экономика страны удвоилась и продолжает расти примерно на 8% в год. Международные технологические компании не платят налог на прибыль (0%), а налог на дивиденды и заработную плату составляет всего 5%. Грузия как туристическое и деловое направление серьезно недооценена. Я очень скоро вернусь!» — заявил Дуров. В Грузии Павла Дурова сопровождал депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Вако Турнава, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе публично приветствовал визит бизнесмена. «Это не официальный визит. Дуров — бизнесмен и не может проводить официальные встречи. В целом мы только приветствуем посещение Грузии любым успешным предпринимателем», — сказал Кобахидзе.

Такое отношение грузинской власти к основателю мессенджера Telegram идет вразрез с утверждениями грузинской прозападной оппозиции о том, что якобы правящая «Грузинская мечта» является «марионеткой Москвы». Дело в том, что Павел Дуров в настоящее время стал одной из самых ненавистных Кремлю фигур, и 30 июля 2026 года Росфинмониторинг официально внес его в перечень «террористов и экстремистов». «Объявление войны» Павлу Дурову со стороны Кремля не случайно. Основатель Telegram в свое время отказался предоставить российским спецслужбам возможность отслеживать пользователей своего мессенджера. Поэтому руководство Кремля попыталось заменить Telegram полностью подконтрольной «альтернативой». Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко в 2025 году начал продвигать российский государственный мессенджер MAX, разработанный холдингом VK, которым руководит его сын Владимир Кириенко. Проект позиционируется как «национальный мессенджер» и альтернатива тому же Telegram. С конца 2025 года в РФ путем запретов, блокировок и «ограничений скорости» вытеснялись Telegram и WhatsApp, одновременно навязывалась платформа MAX. Но полноценной заменой Telegram MAX так и не стал. Компании, неподконтрольные руководству РФ, банально стали ограничивать мессенджер MAX на своих устройствах. Сперва Apple удалила MAX из App Store, затем приложение MAX и приложение социальной сети VK («ВКонтакте») были удалены из магазина приложений Google Play. От мер Кремля по ограничению Telegram и других социальных сетей в условиях войны страдала и безопасность населения. В приграничных регионах местные жители потеряли возможность оперативно получать информацию об опасности атак беспилотников. Построение цифровой диктатуры с ограничением целого ряда платформ стало фактором, толкающим российских IT-специалистов переселяться за пределы РФ. Одним из главных направлений релокации 2026 года вновь стала Грузия, что заметно сказалось на рынке недвижимости. Слухи о грядущей мобилизации в России только подстегивают этот процесс. Если весной 2026 года продажи новых квартир в Тбилиси и Батуми росли на 12–15 % по сравнению с аналогичными месяцами предыдущего года, то уже в июне 2026-го в Тбилиси было продано на 34,7 % квартир больше, чем годом ранее.