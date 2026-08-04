USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.1156
Подписаться на уведомления
Разделяют бакинское метро
Новость дня
Разделяют бакинское метро

Молдаване экономят воду

18:42 707

Национальная комиссия Молдовы по управлению кризисами ограничила использование воды для второстепенных нужд, в том числе для рекреационных целей, в связи с засухой и мелководьем в регионе, сообщает во вторник пресс-служба правительства.

В частности, ограничивается «использование питьевой воды и воды из поверхностных источников для несущественных целей, таких как мойка улиц или наполнение бассейнов». Вода будет в первую очередь использоваться для удовлетворения основных потребностей населения — для больниц, школ и других жизненно важных служб.

Кроме того, комиссия решила сократить как минимум на 20% потребление воды промышленными предприятиями, деятельность которых не является критически важной для производства продуктов питания, медицинского сектора или общественного здравоохранения.

28 июля правительство Молдовы ввело режим повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии сроком на 30 дней. Это решение принято на фоне рисков, связанных с низким уровнем воды в реке Днестр.

Индия отказала России
Индия отказала России
21:03 32
Саудиты не хотят воевать
Саудиты не хотят воевать
20:42 274
Украина воюет с Россией и роботами
Украина воюет с Россией и роботами обновлено 20:29; видео
20:29 1962
2 млн долларов для «Туран-Товуза» после отстранения со стороны УЕФА
2 млн долларов для «Туран-Товуза» после отстранения со стороны УЕФА
20:10 696
Турецкую авиацию возглавил Далкыран
Турецкую авиацию возглавил Далкыран
19:40 850
От канала до кармана…
От канала до кармана… наши проблемы
17:07 1868
25 штатов хотят судиться с Белым домом
25 штатов хотят судиться с Белым домом
19:03 993
Испания выдохнула
Испания выдохнула
18:27 1861
Две трети мобилизованных погибли
Две трети мобилизованных погибли Подсчитывает Клюге
18:10 2810
Трамп ставит Ирану ультиматум. Иранцы заговорили о соглашении
Трамп ставит Ирану ультиматум. Иранцы заговорили о соглашении обновлено 19:56
19:56 3492
Стратегический международный проект «ТуранБанка» по продвижению гендерного равенства
Стратегический международный проект «ТуранБанка» по продвижению гендерного равенства
17:16 633

ЭТО ВАЖНО

Индия отказала России
Индия отказала России
21:03 32
Саудиты не хотят воевать
Саудиты не хотят воевать
20:42 274
Украина воюет с Россией и роботами
Украина воюет с Россией и роботами обновлено 20:29; видео
20:29 1962
2 млн долларов для «Туран-Товуза» после отстранения со стороны УЕФА
2 млн долларов для «Туран-Товуза» после отстранения со стороны УЕФА
20:10 696
Турецкую авиацию возглавил Далкыран
Турецкую авиацию возглавил Далкыран
19:40 850
От канала до кармана…
От канала до кармана… наши проблемы
17:07 1868
25 штатов хотят судиться с Белым домом
25 штатов хотят судиться с Белым домом
19:03 993
Испания выдохнула
Испания выдохнула
18:27 1861
Две трети мобилизованных погибли
Две трети мобилизованных погибли Подсчитывает Клюге
18:10 2810
Трамп ставит Ирану ультиматум. Иранцы заговорили о соглашении
Трамп ставит Ирану ультиматум. Иранцы заговорили о соглашении обновлено 19:56
19:56 3492
Стратегический международный проект «ТуранБанка» по продвижению гендерного равенства
Стратегический международный проект «ТуранБанка» по продвижению гендерного равенства
17:16 633
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться