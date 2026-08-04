Молдаване экономят воду

Национальная комиссия Молдовы по управлению кризисами ограничила использование воды для второстепенных нужд, в том числе для рекреационных целей, в связи с засухой и мелководьем в регионе, сообщает во вторник пресс-служба правительства.

В частности, ограничивается «использование питьевой воды и воды из поверхностных источников для несущественных целей, таких как мойка улиц или наполнение бассейнов». Вода будет в первую очередь использоваться для удовлетворения основных потребностей населения — для больниц, школ и других жизненно важных служб.

Кроме того, комиссия решила сократить как минимум на 20% потребление воды промышленными предприятиями, деятельность которых не является критически важной для производства продуктов питания, медицинского сектора или общественного здравоохранения.

28 июля правительство Молдовы ввело режим повышенной готовности в энергетическом секторе и гидрологии сроком на 30 дней. Это решение принято на фоне рисков, связанных с низким уровнем воды в реке Днестр.