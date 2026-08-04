25 штатов хотят судиться с Белым домом

Двадцать пять американских штатов в понедельник подали иск против администрации президента Дональда Трампа из-за новых пошлин, назвав их попыткой заменить импортные налоги, которые ранее были отменены Верховным судом США, сообщает Associated Press.

В прошлом месяце США ввели двузначные тарифы в отношении 59 стран и Европейского союза, заявив, что эти государства недостаточно борются с импортом товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Новые пошлины вступили в силу сразу после окончания действия временных тарифов, введенных Трампом после поражения в Верховном суде.

«После проигрыша в Верховном суде администрация снова пытается незаконно повысить налоги для американских семей и бизнеса с помощью нового раунда тарифов», — заявила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

К иску присоединились Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Кентукки, Массачусетс, Мэриленд, Мэн, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северная Каролина, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вирджиния, Вермонт, Вашингтон и Висконсин.

Трамп утверждает, что высокие тарифы помогут восстановить американскую промышленность. В прошлом году он изменил многолетнюю торговую политику США, основанную на снижении пошлин и расширении свободной торговли, введя тарифы почти на весь импорт. Для этого президент ссылался на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA), заявляя, что торговый дефицит США представляет угрозу национальной безопасности.

Однако в феврале Верховный суд постановил, что этот закон не дает президенту полномочий вводить тарифы. После решения администрации пришлось возвращать импортерам средства, уплаченные в виде пошлин.

Затем Трамп ввел временные глобальные тарифы в размере 10%, срок действия которых истек 24 июля. Теперь администрация использует другой механизм — раздел 301 Закона о торговле 1974 года, который позволяет президенту вводить пошлины и другие санкции против стран, нарушающих правила справедливой торговли.

Новые тарифы на товары, связанные с принудительным трудом, составляют от 10% до 12,5% и распространяются на страны, обеспечивающие 99% американского импорта.

В Белом доме заявили, что США действуют в рамках закона, чтобы устранить «необоснованные действия, политику и практику», наносящие ущерб американской торговле и работникам.

Новый иск стал уже третьим судебным оспариванием тарифной политики администрации Трампа. Ранее в июле аналогичные иски подали малые предприятия в Суд международной торговли США.