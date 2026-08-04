USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.1156
Подписаться на уведомления
Разделяют бакинское метро
Новость дня
Разделяют бакинское метро

Жапаров запретил кремацию

20:01 608

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров утвердил поправки в закон «О погребении и похоронном деле», запрещающие кремацию умерших.

Из законодательства исключены положения, касающиеся захоронения урн с прахом, а нормы о кремации как способе погребения признаны утратившими силу.

Согласно новой редакции закона, термин «кремация» теперь применяется исключительно к термическому уничтожению биологических объектов, образующихся в результате медицинской деятельности. Крематории будут использоваться только для этих санитарных целей.

Индия отказала России
Индия отказала России
21:03 43
Саудиты не хотят воевать
Саудиты не хотят воевать
20:42 277
Украина воюет с Россией и роботами
Украина воюет с Россией и роботами обновлено 20:29; видео
20:29 1964
2 млн долларов для «Туран-Товуза» после отстранения со стороны УЕФА
2 млн долларов для «Туран-Товуза» после отстранения со стороны УЕФА
20:10 699
Турецкую авиацию возглавил Далкыран
Турецкую авиацию возглавил Далкыран
19:40 853
От канала до кармана…
От канала до кармана… наши проблемы
17:07 1869
25 штатов хотят судиться с Белым домом
25 штатов хотят судиться с Белым домом
19:03 996
Испания выдохнула
Испания выдохнула
18:27 1863
Две трети мобилизованных погибли
Две трети мобилизованных погибли Подсчитывает Клюге
18:10 2814
Трамп ставит Ирану ультиматум. Иранцы заговорили о соглашении
Трамп ставит Ирану ультиматум. Иранцы заговорили о соглашении обновлено 19:56
19:56 3497
Стратегический международный проект «ТуранБанка» по продвижению гендерного равенства
Стратегический международный проект «ТуранБанка» по продвижению гендерного равенства
17:16 634

ЭТО ВАЖНО

Индия отказала России
Индия отказала России
21:03 43
Саудиты не хотят воевать
Саудиты не хотят воевать
20:42 277
Украина воюет с Россией и роботами
Украина воюет с Россией и роботами обновлено 20:29; видео
20:29 1964
2 млн долларов для «Туран-Товуза» после отстранения со стороны УЕФА
2 млн долларов для «Туран-Товуза» после отстранения со стороны УЕФА
20:10 699
Турецкую авиацию возглавил Далкыран
Турецкую авиацию возглавил Далкыран
19:40 853
От канала до кармана…
От канала до кармана… наши проблемы
17:07 1869
25 штатов хотят судиться с Белым домом
25 штатов хотят судиться с Белым домом
19:03 996
Испания выдохнула
Испания выдохнула
18:27 1863
Две трети мобилизованных погибли
Две трети мобилизованных погибли Подсчитывает Клюге
18:10 2814
Трамп ставит Ирану ультиматум. Иранцы заговорили о соглашении
Трамп ставит Ирану ультиматум. Иранцы заговорили о соглашении обновлено 19:56
19:56 3497
Стратегический международный проект «ТуранБанка» по продвижению гендерного равенства
Стратегический международный проект «ТуранБанка» по продвижению гендерного равенства
17:16 634
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться