Жапаров запретил кремацию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров утвердил поправки в закон «О погребении и похоронном деле», запрещающие кремацию умерших.
Из законодательства исключены положения, касающиеся захоронения урн с прахом, а нормы о кремации как способе погребения признаны утратившими силу.
Согласно новой редакции закона, термин «кремация» теперь применяется исключительно к термическому уничтожению биологических объектов, образующихся в результате медицинской деятельности. Крематории будут использоваться только для этих санитарных целей.