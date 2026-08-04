Начинается прием документов в частные детские сады, которые будут получать поддержку от государства

В связи с исполнением постановления Кабинета Министров № 218 от 17 июля 2026 года Министерство науки и образования Азербайджана объявляет конкурс на финансирование в сфере дошкольного образования, основанное на партнерстве родителей, государства и частного сектора.

Цель конкурса — расширить сферу охвата дошкольным образованием в 2026/2027 учебном году путем применения модели финансирования, основанной на сотрудничестве родителей, государства и частного сектора.

В конкурсе могут участвовать частные образовательные учреждения, имеющие лицензию на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О лицензиях и разрешениях».

Прием документов от частных дошкольных образовательных учреждений, желающих принять участие в конкурсе, будет проводиться с 5 по 20 августа 2026 года посредством сайта https://anket.edu.az/user/364

С условиями конкурса, содержащими информацию о порядке его проведения, необходимых документах, требованиях к проектным предложениям, их оценке и критериях отбора победителей, можно ознакомиться по указанной ссылке: https://edu.gov.az/uploads/news/2026/%C5%9E%C9%99rtl%C9%99r%20toplusu.pdf

Отметим, что в рамках конкурса в 2026/2027 учебном году предусматривается финансирование обучения 8000 воспитанников частных дошкольных образовательных учреждений.

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