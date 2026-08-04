2 млн долларов для «Туран-Товуза» после отстранения со стороны УЕФА

Клуб, который этим летом был отстранен УЕФА от выступления в Лиге конференций, заключил соглашение на сумму 2 млн долларов с компанией PeakEye.

Мероприятие открыл глава «Туран-Товуза» Эхтирам Гулиев. Он отметил, что это знаменательное событие как для клуба, так и для всего азербайджанского футбола. «Эти деньги пойдут на улучшение инфраструктуры, нужды академии и усиление команды», — заявил президент.

Присутствовавший на мероприятии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов подчеркнул, что это — праздник для спортивной общественности. «Надеюсь, спонсоров в нашем футболе и спорте в целом будет больше», — сказал министр.

Исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев отметил, что «Туран-Товуз» продолжает свое развитие, несмотря на последние неприятности.

«Сожалеем, что по некоторым причинам «Туран-Товуз» не сыграл этим летом в еврокубках. Но радует, что клуб продолжает свой путь», — заявил Гаджиев.