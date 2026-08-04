Саудиты не хотят воевать

Саудовская Аравия пытается сдержать возобновившийся конфликт с хуситами (движение «Ансар Аллах») с помощью закулисной дипломатии, чтобы защитить свою нефтяную отрасль и экономику, пишет Bloomberg.
Королевство вело непрямые переговоры с хуситами через посредников из Омана, одновременно готовя военные варианты на случай провала дипломатических усилий.
Американские чиновники в частном порядке призвали Эр-Рияд избегать масштабного военного ответа, предупредив, что более широкий конфликт между Саудовской Аравией и хуситами может еще сильнее нарушить работу мирового судоходства и энергетических рынков, а, кроме того, даже привести к полному закрытию Баб-эль-Мандебского пролива.