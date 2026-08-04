Индия отказала России

Индия отказалась покупать российские истребители пятого поколения Су-57Е. Об этом заявил секретарь Минобороны Индии Раджеш Кумар Сингх. Вместо этого Нью-Дели намерен модернизировать собственные Су-30МКИ и развивать программу истребителя 5-го поколения AMCA.

При этом ранее Москва предлагала Индии не только купить Су-57Е, но и организовать их производство в стране с передачей технологий. Однако Нью-Дели отказался от сделки после неудачного опыта совместной программы FGFA.

Впрочем, Сингх также добавил, что Индия активно работает над модернизацией самолетов семейства Су, которые производятся в стране по российской лицензии.