У Украины пленные из 51 страны

По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, в плен к ВСУ попали иностранцы-представители 51 страны, воевавшие на стороне России в войне против Украины.

«Поэтому важно честно и открыто говорить с миром о том, что участие в войне на стороне России имеет реальные правовые последствия», — сказал омбудсмен.

Данные о числе стран, граждане которых оказались в российской армии, Лубинец привел в своем выступлении на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

По данным Русской службы BBC на начало июля 2026 года, по меньшей мере 3 589 иностранцев из сорока с лишним стран погибли, воюя за Россию в ходе полномасштабного вторжения в Украину.