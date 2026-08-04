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Разделяют бакинское метро

У Украины пленные из 51 страны

21:36 1682

По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, в плен к ВСУ попали иностранцы-представители 51 страны, воевавшие на стороне России в войне против Украины.

«Поэтому важно честно и открыто говорить с миром о том, что участие в войне на стороне России имеет реальные правовые последствия», — сказал омбудсмен.

Данные о числе стран, граждане которых оказались в российской армии, Лубинец привел в своем выступлении на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

По данным Русской службы BBC на начало июля 2026 года, по меньшей мере 3 589 иностранцев из сорока с лишним стран погибли, воюя за Россию в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

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