Каладзе заявил об обмане Грузии и Украины

Руководство НАТО на протяжении многих лет вводило в заблуждение Грузию и Украину, обещая принять их в альянс, хотя в действительности не планировало этого. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, на протяжении многих лет Грузии и Украине говорили, что двери НАТО открыты, однако теперь представители альянса сами открыто заявляют, что их вступление фактически невозможно.

В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам интеграции с Европой Торнике Пагава отметил, что, если НАТО окончательно откажется принимать Грузию в свои ряды, Тбилиси «придется проводить многовекторную внешнюю политику».

По его словам, страны-члены НАТО, включая Францию и Великобританию, уже сами говорят о том, что альянс не планирует дальнейшее расширение на восток.