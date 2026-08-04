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Разделяют бакинское метро

Нетаньяху отказал Трампу

22:26 980

Израиль отверг предложенный проект соглашения по Газе, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«(Президент США Дональд) Трамп и его команда считают, что они могут добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы. Они направили нам проект соглашения, но мы с ним не согласились.

Это не наш проект. Мы направили свои замечания. Кстати, мы отправили наши комментарии еще до того, как началась медийная кампания по этому вопросу. Такова наша позиция.

И мы твердо отстаиваем свои интересы — я считаю, что делаем это одновременно мудро и решительно», — сказал Нетаньяху.

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