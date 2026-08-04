Нетаньяху отказал Трампу

«(Президент США Дональд) Трамп и его команда считают, что они могут добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы. Они направили нам проект соглашения, но мы с ним не согласились.

Это не наш проект. Мы направили свои замечания. Кстати, мы отправили наши комментарии еще до того, как началась медийная кампания по этому вопросу. Такова наша позиция.

И мы твердо отстаиваем свои интересы — я считаю, что делаем это одновременно мудро и решительно», — сказал Нетаньяху.