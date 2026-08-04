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Россия атаковала шоколад

22:39 808

В результате российской атаки на Днепр значительные повреждения получил складской комплекс производителя шоколада Millennium (ООО «Малби Фудс»). Об этом компания сообщила в соцсетях вечером 4 августа.

«Из-за потери части готовой продукции в ближайшее время возможны временные перебои со снабжением отдельных позиций. Но для нас самое главное, что люди в безопасности», — говорится в сообщении компании.

В Millennium отметили, что уже приступили к работам по восстановлению поврежденного комплекса.

Это не первая российская атака на склад продукции компании в Днепре. В декабре 2025 года центральный склад Millennium был полностью разрушен. Прямой ущерб от разрушения склада и потери продукции оценивали в 600 млн гривен.

Millennium — один из крупнейших производителей шоколада и кондитерских изделий в Украине. Компания работает с 1999 года, выпускает продукцию под 15 брендами. Ассортимент насчитывает более 500 наименований. Продукция экспортируется более чем в 30 стран мира.

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