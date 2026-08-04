Уже несколько месяцев Константиновка, один из ключевых городов Донецкой области, остается ареной особенно ожесточенных боев. Об этом пишет военный обозреватель Альфред Хаккенсбергер на страницах WELT.

В статье говорится, что российская тактика проникновения превратила почти весь город в «серую зону», где боевые столкновения могут произойти в любой момент. В то же время Дружковка, расположенная в 10 км, подвергается постоянным российским обстрелам.

«Краматорск и соседний Славянск образуют центр контролируемой Киевом части Донецкой области. До российского наступления там проживало около 250 тыс. человек. Сегодня их осталось меньше половины. Москва намерена захватить регион любыми способами», — пишет Хаккенсбергер.

Обозреватель отмечает, что российский президент Владимир Путин поставил цель захватить всю территорию Донецкой области до конца этого года. Журналист считает, что этот срок нереалистичен, поскольку российская армия продвигается медленно и теряет огромное количество солдат и техники.

В то же время обозреватель обращает внимание на важную деталь: если еще год назад россияне находились в 30 км от Краматорска, то сейчас это расстояние сократилось вдвое. Причиной такого успеха ВС РФ он назвал тактику инфильтрации. Хотя это и приводит к большим потерям и требует много времени, однако позволяет Москве захватывать новые территории Украины.

В связи с этим Хаккенсбергер предположил, что Краматорск и другие города Донецкой области, остающиеся под контролем Украины, уже в скором времени может постигнуть судьба ныне оккупированных городов области.

«Инфильтрации — это проблема, но их можно контролировать. Нужно лишь направить спецподразделения и провести операции по зачистке», — прокомментировал Антон Самарин, заместитель командира 93-й бригады ВСУ.

Обозреватель предположил, что задача остановить Россию на Донбассе станет ключевой для новоназначенного главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Несмотря на эффективность дальнобойных ударов украинской армии, потеря Донбасса станет одним из самых тяжелых поражений Киева и одним из величайших триумфов для Кремля.

При этом Хаккенсбергер подчеркнул, что РФ вряд ли сможет захватить всю Донецкую область до конца года, особенно учитывая, насколько провальным оказалось летнее наступление россиян. В частности, в июне России удавалось захватывать в среднем 1,03 кв. км в сутки. И сейчас ВС РФ осталось около 5305 кв. км, чтобы захватить весь Донбасс.