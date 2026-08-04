Эхтирам Гулиев о том, как хотел бросить «Туран», о новом контракте с Бердыевым, матче с «Фенербахче» и друге Путина

Глава Cовета правления футбольного клуба «Туран-Товуз» Эхтирам Гулиев рассказал о том, как перенес решение УЕФА об отстранении товузской команды от участия в еврокубках, о продлении контракта с главным тренером Курбаном Бердыевым и сотрудничестве с турецким «Фенербахче».

«Сегодняшнее соглашение демонстрирует, что футбол в Азербайджане развивается, — говорит Эхтирам Гулиев. — Раньше найти спонсора было очень сложно. Мы обстучали сотню дверей. Особо хочу отметить, что мы не скрываем сумму нашего контракта, открыто назвали цифру. Думаю, что это станет стимулом и для других компаний, которые могут стать спонсорами клубов.

Почему «Туран-Товуз» в этом сезоне привлек только двух новых игроков? Мы вели переговоры со многими игроками, но из-за известных событий (УЕФА отстранил «Туран-Товуз» от выступления в еврокубках в связи с участием игроков в договорных матчах в 2019 году, когда у клуба были другие владельцы — ред.) наши планы изменились. Для большинства игроков, которых мы приглашали, стимулом было именно выступление в еврокубках. Но как минимум еще два трансфера этим летом мы осуществим.

Я не хочу говорить о прошлом. Сегодняшнее мероприятие показывает, что мы не пали духом. С новыми силами и энергией вступаем в новую борьбу. Наша цель в этом году — чемпионство. Как минимум хотим быть в чемпионской гонке до конца сезона. И я думаю, что по сравнению с прошлым сезоном мы увидим более сильный, динамичный и качественный «Туран-Товуз».

Сможем ли мы составить конкуренцию «Карабаху» и «Сабаху»? Если бы мы думали, что не сможем, то нас тут не было бы (улыбается).

Да, не буду скрывать, после истории с УЕФА у меня были мысли уйти из футбола. Размышлял об этом. Но после встреч с интеллигенцией Товуза и руководством АФФА я решил, что не брошу проект на полпути. Мы решили не сдаваться. Благодарю президента АФФА Ровшана Наджафа за поддержку.

Но, конечно, некоторые вещи должны быть исправлены. Это не тема сегодняшнего дня, но будем наблюдать. Надеемся, что в новом сезоне будут улучшения в вопросе судейства. Хотим, чтобы не было так, что тот или иной судья судит игры одной команды намного чаще, чем других клубов. Это должно регулироваться.

Контракт с нашим главным тренером Курбаном Бердыевым? Мы продли с ним соглашение на два года. Строим системную команду. Хотим сохранять костяк команды и менять 3-4 футболистов.

Есть слухи о том, что российский бизнесмен, товузец Ильхам Рагимов (давний друг Владимира Путина — ред.) будет помогать «Туран-Товузу»? Это всего лишь слухи (улыбается)».