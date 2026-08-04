Датские войска у российских границ

В ближайшие дни Дания отправит боевой батальон в Латвию в рамках многонациональной бригады НАТО, возглавляемой Канадой, для укрепления восточного фланга альянса.

В рамках этой операции в латвийские порты будут доставлены танки, бронетранспортеры, машины для перевозки личного состава и другое военное оборудование, а в конце этого месяца прибудут военнослужащие для выполнения миссии, которая продлится до января 2027 года.

Это уже пятая отправка датского боевого батальона в Латвию с 2022 года, направленная на укрепление сдерживающих возможностей НАТО в отношении России.