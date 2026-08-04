USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.1156
Подписаться на уведомления
Разделяют бакинское метро
Новость дня
Разделяют бакинское метро

Датские войска у российских границ

23:17 126

В ближайшие дни Дания отправит боевой батальон в Латвию в рамках многонациональной бригады НАТО, возглавляемой Канадой, для укрепления восточного фланга альянса.

В рамках этой операции в латвийские порты будут доставлены танки, бронетранспортеры, машины для перевозки личного состава и другое военное оборудование, а в конце этого месяца прибудут военнослужащие для выполнения миссии, которая продлится до января 2027 года.

Это уже пятая отправка датского боевого батальона в Латвию с 2022 года, направленная на укрепление сдерживающих возможностей НАТО в отношении России.

Датские войска у российских границ
Датские войска у российских границ
23:17 127
Эхтирам Гулиев о том, как хотел бросить «Туран», о новом контракте с Бердыевым, матче с «Фенербахче» и друге Путина
Эхтирам Гулиев о том, как хотел бросить «Туран», о новом контракте с Бердыевым, матче с «Фенербахче» и друге Путина
22:58 354
Падет ли Донбасс?
Падет ли Донбасс?
22:57 593
Россия атаковала шоколад
Россия атаковала шоколад
22:39 810
Нефть Киркука и амбиции Анкары. На горизонте – Басра
Нефть Киркука и амбиции Анкары. На горизонте – Басра Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
13:42 1951
Иран захотел многого и ничего не получил
Иран захотел многого и ничего не получил обновлено 22:11
22:11 5521
Нетаньяху отказал Трампу
Нетаньяху отказал Трампу
22:26 983
Каладзе заявил об обмане Грузии и Украины
Каладзе заявил об обмане Грузии и Украины
21:47 1532
У Украины пленные из 51 страны
У Украины пленные из 51 страны
21:36 1689
Lady Mina и кошмар азербайджанских моряков
Lady Mina и кошмар азербайджанских моряков наш обзор
19:22 2347
Войны и голод. Мир на пороге…
Войны и голод. Мир на пороге… наш обзор; все еще актуально
12:02 2528

ЭТО ВАЖНО

Датские войска у российских границ
Датские войска у российских границ
23:17 127
Эхтирам Гулиев о том, как хотел бросить «Туран», о новом контракте с Бердыевым, матче с «Фенербахче» и друге Путина
Эхтирам Гулиев о том, как хотел бросить «Туран», о новом контракте с Бердыевым, матче с «Фенербахче» и друге Путина
22:58 354
Падет ли Донбасс?
Падет ли Донбасс?
22:57 593
Россия атаковала шоколад
Россия атаковала шоколад
22:39 810
Нефть Киркука и амбиции Анкары. На горизонте – Басра
Нефть Киркука и амбиции Анкары. На горизонте – Басра Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
13:42 1951
Иран захотел многого и ничего не получил
Иран захотел многого и ничего не получил обновлено 22:11
22:11 5521
Нетаньяху отказал Трампу
Нетаньяху отказал Трампу
22:26 983
Каладзе заявил об обмане Грузии и Украины
Каладзе заявил об обмане Грузии и Украины
21:47 1532
У Украины пленные из 51 страны
У Украины пленные из 51 страны
21:36 1689
Lady Mina и кошмар азербайджанских моряков
Lady Mina и кошмар азербайджанских моряков наш обзор
19:22 2347
Войны и голод. Мир на пороге…
Войны и голод. Мир на пороге… наш обзор; все еще актуально
12:02 2528
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться