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Сирия перебрасывает войска

4 августа 2026, 23:39 1232

Сирия развернула воинские части вдоль сирийско-иракской границы. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Отмечается, что Минобороны Сирии распорядилось перевести армию в режим максимальной боевой готовности. О причинах данного решения не сообщается.

По информации телеканала, несколько дней назад Дамаск уведомил Багдад о зафиксированной активности поддерживаемых Ираном вооруженных формирований вблизи сирийско-иракской границы. Сирийские власти предупредили, что любые атаки, совершенные с территории Ирака, встретят ответные действия, а также призвали принять меры, чтобы не допустить использования иракской территории для операций против Сирии.

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