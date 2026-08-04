Сирия перебрасывает войска

Сирия развернула воинские части вдоль сирийско-иракской границы. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Отмечается, что Минобороны Сирии распорядилось перевести армию в режим максимальной боевой готовности. О причинах данного решения не сообщается.
По информации телеканала, несколько дней назад Дамаск уведомил Багдад о зафиксированной активности поддерживаемых Ираном вооруженных формирований вблизи сирийско-иракской границы. Сирийские власти предупредили, что любые атаки, совершенные с территории Ирака, встретят ответные действия, а также призвали принять меры, чтобы не допустить использования иракской территории для операций против Сирии.