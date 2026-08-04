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Путин разрешил брать бандитов в армию

4 августа 2026, 23:59 1521

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий заключать контракты с Минобороны осужденным за ряд тяжких преступлений. Документ, уточняющий перечень лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения или военного времени, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, право заключить контракт получили осужденные или совершившие преступления по статьям о бандитизме, участии в преступном сообществе, контрабанде наркотиков, организации незаконной миграции, контрабанде наличных денег, незаконном обращении с ядерными материалами, их хищении, контрабанде оружия, боеприпасов и стратегически важных товаров, незаконном проникновении на охраняемые объекты, нарушении требований безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, а также утрате документов, содержащих государственную тайну.

Соответствующий законопроект Госдума одобрила 22 июля сразу во втором и третьем чтениях. Документ ранее был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента правительством.

Во время обсуждения инициативы член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявлял, что «на Руси всегда позор смывался кровью» и таким людям нужно дать возможность «смыть позор». По его словам, большинство из них будут направлять в штурмовые подразделения. «Не все оттуда вернутся», — отметил депутат.

Заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин говорил, что расширение перечня статей позволит увеличить число потенциальных контрактников, а набранные по новому закону военнослужащие будут проходить службу в специальных подразделениях отдельно от остальных контрактников.

Поправки были подготовлены на фоне замедления темпов вербовки в армию и высоких потерь России на войне против Украины. По разным оценкам, в первой половине года российская армия ежемесячно теряла от 30 тыс. до 34 тыс. человек, тогда как число новых контрактников составляло около 27 тыс. в месяц. Согласно данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), к началу июня совокупные потери России в войне достигли примерно 1,4 млн человек, включая убитых, тяжелораненых и пропавших без вести. Из них не менее 450 тыс. были убиты.

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