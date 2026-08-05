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Разделяют бакинское метро

Российский дрон убил польского волонтера

00:28 602

В Харькове при ударе российского FPV-дрона погиб польский волонтер Марек Русек-Вольский. Несколько лет он доставлял гуманитарную помощь в Украину, в том числе жителям населенных пунктов рядом с линией фронта.

Гибель волонтёра подтвердило Министерство иностранных дел Польши. Ведомство выразило соболезнования его близким и предложило семье консульскую поддержку.

По данным польского журналиста Петра Кашувары, Русек-Вольский получил смертельное ранение 27 июля. О его смерти 30 июля сообщила группа «Вместе для Украины», администратором которой он был.

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