Российский дрон убил польского волонтера

В Харькове при ударе российского FPV-дрона погиб польский волонтер Марек Русек-Вольский. Несколько лет он доставлял гуманитарную помощь в Украину, в том числе жителям населенных пунктов рядом с линией фронта.

Гибель волонтёра подтвердило Министерство иностранных дел Польши. Ведомство выразило соболезнования его близким и предложило семье консульскую поддержку.

По данным польского журналиста Петра Кашувары, Русек-Вольский получил смертельное ранение 27 июля. О его смерти 30 июля сообщила группа «Вместе для Украины», администратором которой он был.