Новый премьер отпускает зеков

Правительство Великобритании продолжит программу досрочного освобождения заключенных из-за нехватки мест в тюрьмах. Об этом премьер-министр королевства Энди Бернем сообщил в социальной сети X.

По его словам, исключение будет сделано для лиц, осужденных за изнасилование и тяжкие преступления против детей. Бернем возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на Консервативную партию, находившуюся у власти с 2010 по 2024 год.

Премьер отметил, что пенитенциарная система практически достигла предела своих возможностей, и предупредил, что без продолжения программы новые правонарушители могут не попасть в тюрьму своевременно.

Бернем подчеркнул, что власти ужесточат контроль за освобожденными заключенными. По его словам, большинство из них будут обязаны носить электронные браслеты, а также соблюдать дополнительные ограничения, включая запрет на посещение отдельных районов, управление автомобилем, посещение пабов и массовых мероприятий.

Глава правительства также пообещал решить проблему нехватки мест в тюрьмах, заявив, что к 2031 году в стране планируется создать 14 тыс. новых мест в рамках крупнейшей программы строительства пенитенциарных учреждений со времен викторианской эпохи.