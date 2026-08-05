Обстрел Киева

Россия запускает баллистические ракеты по Киеву, сообщают мониторинговые телеграм-каналы.
Жителям украинской столицы рекомендуют спуститься в укрытия.
Россия запускает баллистические ракеты по Киеву, сообщают мониторинговые телеграм-каналы.
Жителям украинской столицы рекомендуют спуститься в укрытия.
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