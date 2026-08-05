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Разделяют бакинское метро

Израильтянин застрелился на могиле своей девушки, убитой ХАМАС

01:37 81

30-летний житель израильского города Шаарей-Тиква Бар Асраф застрелился на могиле своей девушки Лирон Барды. Лирон была убита во время резни 7 октября.

Асрафа нашла его сестра с огнестрельным ранением в грудь на кладбище в Элкане на Западном берегу. Несмотря на оперативное вмешательство служб экстренной помощи, мужчина был признан мертвым.

Как рассказали его близкие, Асраф почти три года не мог смириться со смертью своей девушки.

Мать Асрафа рассказала, что после смерти Барды ее сын уже никогда не был таким, как раньше.

В апреле 2024 года появилась информация о том, что 50 человек, которые выжили после трагедии на фестивале в Израиле, покончили жизнь самоубийством в течение шести месяцев после случившегося.

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