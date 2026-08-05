Горит еще один склад Wildberries. Взрывы в Татарстане. Россия заявила о почти 500 сбитых дронах

Прошедшей ночью атаке беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана.

«Сегодня в Зеленодольском районе силами ПВО были уничтожены БПЛА. В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено. Все оперативные службы работают на месте. Пострадавших нет», — сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

По утверждению украинского мониторингового канала Supernova+, вероятно, под удар попал склад Wildberries в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, но продолжил работу в штатном режиме.

В Зеленодольском районе находятся распределительные центры Ozon, Wildberries и другие крупные объекты.

Российские военные заявили, что с 20:00 до 08:00 средствами ПВО «перехвачены и уничтожены» 475 украинских беспилотников над 16 регионами России, аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ранее сообщал о 107 сбитых за ночь дронах и пожаре на территории сортировочного центра Wildberries, а также повреждениях в двух многоквартирных домах в Веневском районе и на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе.

Это по меньшей мере 15-й пожар на складах Wildberries в различных регионах России с 18 июля.