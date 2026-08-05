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Горит еще один склад Wildberries. Взрывы в Татарстане. Россия заявила о почти 500 сбитых дронах

добавлено видео; обновлено 10:59
10:59 2044

Прошедшей ночью атаке беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана.

«Сегодня в Зеленодольском районе силами ПВО были уничтожены БПЛА. В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено. Все оперативные службы работают на месте. Пострадавших нет», — сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

По утверждению украинского мониторингового канала Supernova+, вероятно, под удар попал склад Wildberries в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, но продолжил работу в штатном режиме.

В Зеленодольском районе находятся распределительные центры Ozon, Wildberries и другие крупные объекты.

Российские военные заявили, что с 20:00 до 08:00 средствами ПВО «перехвачены и уничтожены» 475 украинских беспилотников над 16 регионами России, аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ранее сообщал о 107 сбитых за ночь дронах и пожаре на территории сортировочного центра Wildberries, а также повреждениях в двух многоквартирных домах в Веневском районе и на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе.

Это по меньшей мере 15-й пожар на складах Wildberries в различных регионах России с 18 июля.

* * * 08:48

В ночь на 5 августа в российском городе Алексин (Тульская область) в результате атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар в логистическом центре Wildberries.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что «произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием».

По словам губернатора, пострадал один человек. Повреждены также два многоквартирных дома в Веневском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе.

В пресс-службе компании также подтвердили пожар на логистическом объекте. Там заявили, что сотрудников своевременно эвакуировали, а прием новых поставок временно ограничили. Их перенаправили в другие центры.

По данным украинского мониторингового канала Exilenova+, площадь логистического центра составляет около 194,5 тысячи квадратных метров. Он был открыт в 2022 году. Центр обслуживал поставки в Тульскую, Калужскую, Орловскую, Брянскую, Курскую, Липецкую, Рязанскую и другие области Центральной России, а также частично разгружал логистические центры Московского региона. Точные масштабы повреждений пока неизвестны.

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