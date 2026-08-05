«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет вновь открыт для судоходства «очень скоро», в противном случае Иран столкнется с новыми американскими ударами. Об этом он сказал в интервью Fox News.
«Пролив будет открыт очень скоро, иначе они получат очень сильный удар», — заявил Трамп.
По словам американского президента, между Вашингтоном и Тегераном сейчас идут «очень хорошие переговоры». Трамп также подчеркнул, что предпочитает дипломатическое урегулирование новому военному конфликту.
«Мы нанесли им очень, очень сильный удар. Но сильнейший удар еще впереди, и я надеюсь, что нам не придется его наносить. Надеюсь, не придется — сейчас у нас идут очень хорошие переговоры. Им просто не нравится это признавать», — заявил Трамп.
«Я думаю, было бы мудро заключить сделку. Посмотрим, что произойдет», — добавил американский лидер.
По утверждению Трампа, отказ Ирана от обладания ядерным оружием будет официально закреплен: «У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они уже не могут (им обладать), но это будет формально (закреплено)».
Результат переговоров между США и Ираном может стать известен уже в течение ближайших 48 часов, заявил президент США, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что Ормузский пролив может быть открыт уже 5 августа в случае достижения договоренности между Вашингтоном и Тегераном.
Ранее Axios со ссылкой на чиновников писал, что США, Иран и Оман близки к заключению временного соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. По данным издания, переговоры продолжаются уже несколько недель, и Вашингтон рассчитывает объявить о достижении договоренностей уже в среду, 5 августа. По информации двух региональных источников издания, обсуждаемое соглашение предусматривает временный режим сроком на 60 дней, который могут продлить. Согласно проекту, все суда, входящие через Ормузский пролив в Персидский залив, будут следовать по северному маршруту через территориальные воды Ирана. Исходящий трафик в сторону Аравийского моря будет организован по южному маршруту через воды Омана в координации с Тегераном. В течение этих 60 дней с судов не планируется взимать никаких сборов или пошлин. Кроме того, стороны намерены в течение 30 дней разминировать центральную часть пролива. После завершения работ этот маршрут предполагается использовать для движения судов в обоих направлениях уже в рамках постоянного соглашения, которое Оман и Иран планируют согласовать позднее.
По данным издания, помимо Омана, посредниками в переговорах выступают представители Катара, Саудовской Аравии и Пакистана. Белый дом также напрямую вовлечен в этот процесс. Так, в последние дни спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел несколько телефонных разговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди, уточняет Axios.
Накануне Трамп назвал предстоящие переговоры последним шансом Ирана заключить соглашение и избежать усиления американских ударов. Помимо этого, он обвинил иранские власти в двуличии, так как они, по мнению президента США, одновременно и запрашивают переговоры, и отрицают их проведение. Незадолго до этого Трамп заявил, что принял решение воздержаться от новых ударов по исламской республике из-за достижения соглашения по основным параметрам сделки и по просьбе других ближневосточных стран.