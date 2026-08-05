«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...

По словам американского президента, между Вашингтоном и Тегераном сейчас идут «очень хорошие переговоры». Трамп также подчеркнул, что предпочитает дипломатическое урегулирование новому военному конфликту.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет вновь открыт для судоходства «очень скоро», в противном случае Иран столкнется с новыми американскими ударами. Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Мы нанесли им очень, очень сильный удар. Но сильнейший удар еще впереди, и я надеюсь, что нам не придется его наносить. Надеюсь, не придется — сейчас у нас идут очень хорошие переговоры. Им просто не нравится это признавать», — заявил Трамп.

«Я думаю, было бы мудро заключить сделку. Посмотрим, что произойдет», — добавил американский лидер.

По утверждению Трампа, отказ Ирана от обладания ядерным оружием будет официально закреплен: «У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они уже не могут (им обладать), но это будет формально (закреплено)».

Результат переговоров между США и Ираном может стать известен уже в течение ближайших 48 часов, заявил президент США, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что Ормузский пролив может быть открыт уже 5 августа в случае достижения договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее Axios со ссылкой на чиновников писал, что США, Иран и Оман близки к заключению временного соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. По данным издания, переговоры продолжаются уже несколько недель, и Вашингтон рассчитывает объявить о достижении договоренностей уже в среду, 5 августа. По информации двух региональных источников издания, обсуждаемое соглашение предусматривает временный режим сроком на 60 дней, который могут продлить. Согласно проекту, все суда, входящие через Ормузский пролив в Персидский залив, будут следовать по северному маршруту через территориальные воды Ирана. Исходящий трафик в сторону Аравийского моря будет организован по южному маршруту через воды Омана в координации с Тегераном. В течение этих 60 дней с судов не планируется взимать никаких сборов или пошлин. Кроме того, стороны намерены в течение 30 дней разминировать центральную часть пролива. После завершения работ этот маршрут предполагается использовать для движения судов в обоих направлениях уже в рамках постоянного соглашения, которое Оман и Иран планируют согласовать позднее.

По данным издания, помимо Омана, посредниками в переговорах выступают представители Катара, Саудовской Аравии и Пакистана. Белый дом также напрямую вовлечен в этот процесс. Так, в последние дни спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел несколько телефонных разговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди, уточняет Axios.

Накануне Трамп назвал предстоящие переговоры последним шансом Ирана заключить соглашение и избежать усиления американских ударов. Помимо этого, он обвинил иранские власти в двуличии, так как они, по мнению президента США, одновременно и запрашивают переговоры, и отрицают их проведение. Незадолго до этого Трамп заявил, что принял решение воздержаться от новых ударов по исламской республике из-за достижения соглашения по основным параметрам сделки и по просьбе других ближневосточных стран.