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Сестра Ким Чен Ына грозит Японии

10:07 641

КНДР не допустит дальнейшего развития военного потенциала Японии и примет дополнительные военные меры. Об этом говорится в заявлении заведующей отделом ЦК Трудовой партии КНДР и сестры лидера страны Ким Чен Ына Ким Е Чжон, сообщает ЦТАК.

«Несколько дней назад Япония провела в Тихом океане испытательный запуск дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, которыми оснащен эсминец с системой Aegis Jokai ВМС «отрядов самообороны» Японии... Также размещает противокорабельные управляемые ракеты увеличенной дальности, развивает беспилотные подлодки и закупает крылатые ракеты для истребителей F-35A. В такой ситуации у Сил самообороны Японии появляется характер формирований, предназначенных для превентивного удара и действий за пределами страны», — отметила она.

По мнению Ким Е Чжон, это представляет угрозу для соседних государств, включая КНДР. 

«Мы ни в коем случае не будем допускать процесс военной эволюции Японии, которая может быть серьезной угрозой для безопасности КНДР», — сказано в заявлении.

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