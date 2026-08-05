Нефть падает

Цена одного барреля азербайджанской нефти снизилась на 5,05 доллара, или на 5,2%, и составила 91,68 доллара США.

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов.

В ходе торгов на лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent 2026 года снизилась на 0,78% и составила 78,74 доллара США за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI 2026 года также снизилась на 0,94% — до 75,06 доллара США за баррель.