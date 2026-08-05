USD 1.7000
EUR 1.9610
RUB 2.1031
Подписаться на уведомления
«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...
Новость дня
«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...

В Мамедли горела автозаправка

видео
10:28 510

На территории автозаправочной станции в поселке Мамедли Абшеронского района произошел пожар, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно сообщению, к месту происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны. Было установлено, что возгорание произошло на расположенных под одной крышей объектах общей площадью 260 кв. м, включающих восемь боксов, где размещались автомастерская и магазин автозапчастей. Существовал высокий риск распространения огня.

В МЧС сообщили, что благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было в короткие сроки ликвидировано, не допустив его распространения на другие боксы и территорию автозаправочной станции. В результате пожара сгорели горючие конструкции двух боксов на площади 60 кв. м, а также деревянные конструкции кровли на площади 260 кв. м. Пострадавших нет. Остальные объекты и автозаправочная станция были защищены от огня.

Не удалось сбить ни одной ракеты: «Цирконами» и «Искандерами» Россия била по Украине. Зеленский сообщил о 17 погибших
Не удалось сбить ни одной ракеты: «Цирконами» и «Искандерами» Россия била по Украине. Зеленский сообщил о 17 погибших новые фото и видео; обновлено 11:12
11:12 6145
ВСУ бомбили Керчь и Севастополь
ВСУ бомбили Керчь и Севастополь
11:06 245
Хегсет опровергает: «Позор вам»
Хегсет опровергает: «Позор вам» обновлено 10:17
10:17 6580
От MAX бегут в реальность. В грузинскую…
От MAX бегут в реальность. В грузинскую… Наша аналитика
02:17 5240
«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...
«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...
09:11 1174
Единства нет — есть выбор между Тегераном и Эр-Риядом...
Единства нет — есть выбор между Тегераном и Эр-Риядом... Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
00:35 2758
От канала до кармана…
От канала до кармана… Наши проблемы; все еще актуально
4 августа 2026, 17:07 3314
11 подсудимых, 149 потерпевших и 5 миллионов манатов
11 подсудимых, 149 потерпевших и 5 миллионов манатов Громкое дело в суде
4 августа 2026, 16:33 4138
Путин разрешил брать бандитов в армию
Путин разрешил брать бандитов в армию
4 августа 2026, 23:59 5699
Сирия перебрасывает войска
Сирия перебрасывает войска
4 августа 2026, 23:39 3576
Датские войска у российских границ
Датские войска у российских границ
4 августа 2026, 23:17 3067

ЭТО ВАЖНО

Не удалось сбить ни одной ракеты: «Цирконами» и «Искандерами» Россия била по Украине. Зеленский сообщил о 17 погибших
Не удалось сбить ни одной ракеты: «Цирконами» и «Искандерами» Россия била по Украине. Зеленский сообщил о 17 погибших новые фото и видео; обновлено 11:12
11:12 6145
ВСУ бомбили Керчь и Севастополь
ВСУ бомбили Керчь и Севастополь
11:06 245
Хегсет опровергает: «Позор вам»
Хегсет опровергает: «Позор вам» обновлено 10:17
10:17 6580
От MAX бегут в реальность. В грузинскую…
От MAX бегут в реальность. В грузинскую… Наша аналитика
02:17 5240
«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...
«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...
09:11 1174
Единства нет — есть выбор между Тегераном и Эр-Риядом...
Единства нет — есть выбор между Тегераном и Эр-Риядом... Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
00:35 2758
От канала до кармана…
От канала до кармана… Наши проблемы; все еще актуально
4 августа 2026, 17:07 3314
11 подсудимых, 149 потерпевших и 5 миллионов манатов
11 подсудимых, 149 потерпевших и 5 миллионов манатов Громкое дело в суде
4 августа 2026, 16:33 4138
Путин разрешил брать бандитов в армию
Путин разрешил брать бандитов в армию
4 августа 2026, 23:59 5699
Сирия перебрасывает войска
Сирия перебрасывает войска
4 августа 2026, 23:39 3576
Датские войска у российских границ
Датские войска у российских границ
4 августа 2026, 23:17 3067
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться