В Мамедли горела автозаправка

На территории автозаправочной станции в поселке Мамедли Абшеронского района произошел пожар, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно сообщению, к месту происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны. Было установлено, что возгорание произошло на расположенных под одной крышей объектах общей площадью 260 кв. м, включающих восемь боксов, где размещались автомастерская и магазин автозапчастей. Существовал высокий риск распространения огня.

В МЧС сообщили, что благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было в короткие сроки ликвидировано, не допустив его распространения на другие боксы и территорию автозаправочной станции. В результате пожара сгорели горючие конструкции двух боксов на площади 60 кв. м, а также деревянные конструкции кровли на площади 260 кв. м. Пострадавших нет. Остальные объекты и автозаправочная станция были защищены от огня.