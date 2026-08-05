USD 1.7000
EUR 1.9610
RUB 2.1031
Подписаться на уведомления
«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...
Новость дня
«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...

Россия атаковала Краматорск: пострадали азербайджанцы

ФОТО
10:32 624

В результате атаки российской армии на украинский Краматорск повреждено имущество проживающих в городе азербайджанцев.

Имуществу главы азербайджанской диаспоры Краматорска Мубариза Рустамова нанесен значительный ущерб, сообщает Report.

Его торговый объект площадью 500 кв. метров, а также автомобили полностью уничтожены в результате ракетных ударов и атак беспилотников.

Помимо этого, в результате авиаударов получил ранения азербайджанец Исмаилов Ниятулла (1960 г.р.), его дом и автомобиль серьезно повреждены.

Также поврежден дом азербайджанца Гасана Мамедова.

Отметим, что Краматорск регулярно подвергается обстрелам.

Не удалось сбить ни одной ракеты: «Цирконами» и «Искандерами» Россия била по Украине. Зеленский сообщил о 17 погибших
Не удалось сбить ни одной ракеты: «Цирконами» и «Искандерами» Россия била по Украине. Зеленский сообщил о 17 погибших новые фото и видео; обновлено 11:12
11:12 6148
ВСУ бомбили Керчь и Севастополь
ВСУ бомбили Керчь и Севастополь
11:06 246
Хегсет опровергает: «Позор вам»
Хегсет опровергает: «Позор вам» обновлено 10:17
10:17 6582
От MAX бегут в реальность. В грузинскую…
От MAX бегут в реальность. В грузинскую… Наша аналитика
02:17 5240
«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...
«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...
09:11 1175
Единства нет — есть выбор между Тегераном и Эр-Риядом...
Единства нет — есть выбор между Тегераном и Эр-Риядом... Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
00:35 2758
От канала до кармана…
От канала до кармана… Наши проблемы; все еще актуально
4 августа 2026, 17:07 3314
11 подсудимых, 149 потерпевших и 5 миллионов манатов
11 подсудимых, 149 потерпевших и 5 миллионов манатов Громкое дело в суде
4 августа 2026, 16:33 4138
Путин разрешил брать бандитов в армию
Путин разрешил брать бандитов в армию
4 августа 2026, 23:59 5699
Сирия перебрасывает войска
Сирия перебрасывает войска
4 августа 2026, 23:39 3576
Датские войска у российских границ
Датские войска у российских границ
4 августа 2026, 23:17 3067

ЭТО ВАЖНО

Не удалось сбить ни одной ракеты: «Цирконами» и «Искандерами» Россия била по Украине. Зеленский сообщил о 17 погибших
Не удалось сбить ни одной ракеты: «Цирконами» и «Искандерами» Россия била по Украине. Зеленский сообщил о 17 погибших новые фото и видео; обновлено 11:12
11:12 6148
ВСУ бомбили Керчь и Севастополь
ВСУ бомбили Керчь и Севастополь
11:06 246
Хегсет опровергает: «Позор вам»
Хегсет опровергает: «Позор вам» обновлено 10:17
10:17 6582
От MAX бегут в реальность. В грузинскую…
От MAX бегут в реальность. В грузинскую… Наша аналитика
02:17 5240
«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...
«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...
09:11 1175
Единства нет — есть выбор между Тегераном и Эр-Риядом...
Единства нет — есть выбор между Тегераном и Эр-Риядом... Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
00:35 2758
От канала до кармана…
От канала до кармана… Наши проблемы; все еще актуально
4 августа 2026, 17:07 3314
11 подсудимых, 149 потерпевших и 5 миллионов манатов
11 подсудимых, 149 потерпевших и 5 миллионов манатов Громкое дело в суде
4 августа 2026, 16:33 4138
Путин разрешил брать бандитов в армию
Путин разрешил брать бандитов в армию
4 августа 2026, 23:59 5699
Сирия перебрасывает войска
Сирия перебрасывает войска
4 августа 2026, 23:39 3576
Датские войска у российских границ
Датские войска у российских границ
4 августа 2026, 23:17 3067
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться