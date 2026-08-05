Россия атаковала Краматорск: пострадали азербайджанцы

В результате атаки российской армии на украинский Краматорск повреждено имущество проживающих в городе азербайджанцев.
Имуществу главы азербайджанской диаспоры Краматорска Мубариза Рустамова нанесен значительный ущерб, сообщает Report.
Его торговый объект площадью 500 кв. метров, а также автомобили полностью уничтожены в результате ракетных ударов и атак беспилотников.
Помимо этого, в результате авиаударов получил ранения азербайджанец Исмаилов Ниятулла (1960 г.р.), его дом и автомобиль серьезно повреждены.
Также поврежден дом азербайджанца Гасана Мамедова.
Отметим, что Краматорск регулярно подвергается обстрелам.