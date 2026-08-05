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ВСУ бомбили Керчь и Севастополь

11:06 249

Сегодня ночью в аннексированных Крыму и Севастополе были слышны взрывы, наблюдался пролет дронов, работали мобильные огневые группы (МОГ). Об этом сообщают местные мониторинговые каналы.

Серия сильных взрывов прозвучала в Керчи, в городе была объявлена воздушная тревога.

Движение по Керченскому мосту в течение ночи дважды перекрывалось.

В Севастополе была слышна стрельба МОГ в районе Корабельной бухты. Российские власти Севастополя объявляли воздушную тревогу.

Минобороны РФ в своей утренней сводке информировало о том, что в течение ночи якобы был уничтожен 475 украинский БПЛА над территориями 16 российских регионов, аннексированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Украинские военные удары пока не комментировали. 

С начала июня военные и энергетические объекты, а также российские логистические пути в Крыму подвергаются наиболее массовым атакам ВСУ за все время полномасштабной войны. Ежедневно появляются сообщения о новых пораженных целях, в Крыму из-за дефицита топлива запретили продажу бензина гражданским лицам. Детские оздоровительные заведения и лагеря к сентябрю отменили прием отдыхающих.

Как объяснил цель ударов бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, «происходит изоляция Крыма дронами». Это, по его словам, может привести к «очень неожиданным последствиям для россиян».

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