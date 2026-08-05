Каспийский гамбит Тегерана

Решение правительства Ирана спустя восемь лет одобрить и направить в парламент проект закона о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной в 2018 году после долгих лет сложных переговоров между прибрежными государствами, вызвало острые дискуссии в стране. Власти объясняют данный шаг стремлением закрепить запрет на военное присутствие внерегиональных держав на Каспии. При этом большинство иранских экспертов убеждены: одобряя проект закона, правительство идет на существенные экономические уступки. Критика сводится к двум основным тезисам: Первый: шаг правительства подрывает политический вес иранских претензий на равную 20-процентную долю в Каспии. Иран отказывается от режима «совместного пользования», основанного на договорах с Советским Союзом 1921 и 1940 годов, и соглашается на долю в пределах 9–13 процентов. Второй: снижается способность Ирана блокировать прокладку энергетических трубопроводов через Каспий. Это открывает путь для транспортировки углеводородов Туркменистана и Казахстана через Азербайджан в Турцию и Европу — в обход иранской территории.

Однако официальные лица утверждают, что ключевым положением Актауского договора является запрет на создание военных баз внерегиональных государств и размещение их военных судов в Каспийском море. По мнению Тегерана, это укрепит региональную безопасность и снизит вероятность иностранного вмешательства. Иранское правительство также называет в числе главных достижений договора сокращение правовой неопределенности в отношениях с соседями и углубление регионального сотрудничества. Почему же Тегеран идет на такой шаг вопреки жесткой критике? В комментарии для haqqin.az руководитель Турецкого союза интернет-журналистов, эксперт по безопасности Сулейман Баса заявил, что смена позиции Ирана по Каспийскому морю обусловлена стремлением выстроить стратегические отношения с Россией. По его мнению, нарастающая напряженность с США за последние два года изменила приоритеты Тегерана в сфере безопасности, и дипломатическая поддержка Москвы, а также обмен с ней разведывательными данными приобрели для Ирана большое значение. Напомнив, что в августе в Тегеране пройдет саммит по Каспию, Баса считает, что Иран не хочет выступать на нем в статусе государства, не подписавшего Актауский договор. «Москва оказывает на Тегеран открытое дипломатическое давление с целью завершения ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. То, что Иран остается единственной страной, ее не утвердившей, — это картина, которую Москва видеть не хочет. Для России Каспийское море — не просто зона безопасности, но и часть альтернативного торгового пути, особенно важного в условиях западных санкций», — подчеркнул турецкий эксперт.

И здесь стратегическое значение Азербайджана и Турции выходит на первый план. По мнению Басы, новый правовой статус Каспия, складывающийся в рамках конвенции, переформатирует баланс сил в Евразии. Для Ирана, считает он, складывается непростая ситуация: соглашение дает Тегерану весомые гарантии безопасности, однако в долгосрочной перспективе ослабляет его позиции в энергетическом транзите и сужает пространство для маневра на будущих переговорах о делимитации. Вместе с тем, по убеждению турецкого эксперта, в случае ратификации иранским парламентом этой конвенции больше всего выиграет стратегический союзник Турции — Азербайджан. По мнению Басы, Баку укрепляет свои позиции как энергетического и логистического узла, связывающего восточный и западный берега Каспия, а энергетическое сотрудничество с Туркменистаном теперь обретает более прочную правовую основу. Это, считает турецкий эксперт, усиливает роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. «С другой стороны, Россия фактически вынуждена смириться с возрастающей ролью Азербайджана в энергетических коридорах. Одновременно Армения пытается приспособиться к изменившемуся балансу сил. Перспектива утраты значимости традиционных транзитных маршрутов через Иран подталкивает Ереван к новым транспортным проектам под контролем Азербайджана», — отметил Баса.