Тайвань проводит самые масштабные военные учения

В среду, 5 августа, Тайвань начал крупнейшие военные учения Han Kuang, во время которых военные и гражданские будут отрабатывать действия на случай возможного вторжения на остров. Об этом сообщает AFP.

Ежегодные учения Han Kuang, которые продлятся с 5 по 14 августа, моделируют боевые сценарии, чтобы военнослужащие и резервисты могли отработать действия в ответ на нападение на остров, сообщили представители оборонного ведомства.