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Тайвань проводит самые масштабные военные учения

12:05 323

В среду, 5 августа, Тайвань начал крупнейшие военные учения Han Kuang, во время которых военные и гражданские будут отрабатывать действия на случай возможного вторжения на остров. Об этом сообщает AFP.

Ежегодные учения Han Kuang, которые продлятся с 5 по 14 августа, моделируют боевые сценарии, чтобы военнослужащие и резервисты могли отработать действия в ответ на нападение на остров, сообщили представители оборонного ведомства.

В учениях также будут участвовать гражданские. Они будут включать временное снижение скорости мобильного интернета, а также тренировки по воздушной тревоге.

Одной из ключевых особенностей учений Han Kuang является децентрализация системы командования и управления, чтобы командиры и офицеры непосредственно на поле боя могли самостоятельно принимать оперативные решения, не ожидая приказов. 

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