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Для ударов по Украине: ракетное подразделение Северной Кореи в России

По данным украинской разведки
12:09 924

На западе России начали развертывать северокорейскую ракетную часть, скорее всего, она может быть оснащена 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками для нанесения ударов по Украине. Об этом сообщил представитель военной разведки Украины Андрей Черняк агентству Reuters.

По словам Черняка, Россия планирует разместить ракетное подразделение в составе около 90 северокорейских военнослужащих в Воронежской области в составе 112-й ракетной бригады. По утверждению представителя разведки Украины, Северная Корея уже отправила в Россию новую партию из 40 ракет KN-23 и KN-24 вместе с персоналом, однако окончательная конфигурация развертывания и общее количество ракет будут согласованы в ходе переговоров на высшем уровне в следующем месяце.

Черняк сказал, что РФ ожидает, что развертывание будет охватывать 120 северокорейских баллистических ракет и шесть пусковых установок. Пока неясно, какую именно роль северокорейцы будут играть в российских ракетных операциях.

Агентство напомнило, что «развертывание, о котором рассказал Черняк, похоже, совпадает с тем, что на прошлой неделе Россия запустила по Украине первые две северокорейские ракеты с августа прошлого года». В частности, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики - аналитического центра, базирующегося в Филадельфии, Роб Ли подчеркнул, что северокорейские ресурсы представляют серьезную угрозу для Киева: «Противоракетная оборона является одной из самых уязвимых точек Украины, поэтому любое увеличение количества баллистических ракет, с которыми ей придется иметь дело, создаст еще больший вызов».

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