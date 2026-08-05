Для ударов по Украине: ракетное подразделение Северной Кореи в России

На западе России начали развертывать северокорейскую ракетную часть, скорее всего, она может быть оснащена 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками для нанесения ударов по Украине. Об этом сообщил представитель военной разведки Украины Андрей Черняк агентству Reuters.

По словам Черняка, Россия планирует разместить ракетное подразделение в составе около 90 северокорейских военнослужащих в Воронежской области в составе 112-й ракетной бригады. По утверждению представителя разведки Украины, Северная Корея уже отправила в Россию новую партию из 40 ракет KN-23 и KN-24 вместе с персоналом, однако окончательная конфигурация развертывания и общее количество ракет будут согласованы в ходе переговоров на высшем уровне в следующем месяце.