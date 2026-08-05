В Загатале принимаются оперативные меры против селевых потоков

Отмечается, что в настоящее время на правом и левом берегах реки Талачай, на территориях сёл Юхары Тала, Ашагы Тала, Гёйам, Дардоккяз, Хейтала и Йолайрыдж, проводятся берегоукрепительные работы. Наряду с этим в зонах повышенного риска затопления продолжаются работы по расчистке русел и укреплению берегов реки Мухахчай (села Юхары Чардахлар, Мамрух, Загам, Чобангёль и Сувагиль), на левом берегу реки Катехчай (село Пашан), а также на реке Бекмезчай (села Джар и Ахах дере). Основная цель проводимых работ — защита населённых пунктов, сельскохозяйственных угодий и инженерно-коммуникационной инфраструктуры от угроз, создаваемых селевыми и паводковыми водами.

Помимо орошения посевных площадей и борьбы с селями и наводнениями на территории района, Управление эксплуатации Загатальских гидромелиоративных систем также обеспечивает население качественной питьевой водой. В этом направлении в настоящее время регулярно проводятся работы и на территории города: возникающие аварии оперативно устраняются, чтобы не допустить перебоев в подаче питьевой воды. Кроме того, селевые воды, поступившие в реки в результате недавних интенсивных дождей, отразились и на состоянии источников питьевого водоснабжения.

Напомним, в начале июля в северо-западном регионе страны прошли сильные проливные дожди, вызвавшие сели на горных реках. Для защиты прилегающих территорий ADSEA оперативно направило на реки тяжёлую технику. В настоящее время все горные реки, протекающие по территории района, находятся под контролем.