Сильное землетрясение на Филиппинах

Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован в акватории моря Сулавеси у южного побережья острова Минданао (Филиппины) в среду, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 08:14 по бакинскому времени в среду землетрясения находился в 102 км к юго-востоку от города Генерал-Сантос на Минданао.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «опустошительное».

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,3 По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.