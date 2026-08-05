USD 1.7000
EUR 1.9610
RUB 2.1031
Подписаться на уведомления
«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...
Новость дня
«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...

Сильное землетрясение на Филиппинах

12:21 476

Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован в акватории моря Сулавеси у южного побережья острова Минданао (Филиппины) в среду, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 08:14 по бакинскому времени в среду землетрясения находился в 102 км к юго-востоку от города Генерал-Сантос на Минданао.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «опустошительное».

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,3 По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

При взрыве в Москве погиб зять главкома ВКС России
При взрыве в Москве погиб зять главкома ВКС России «Агентство»
13:33 278
Российские деньги для Украины
Российские деньги для Украины
12:52 795
Рассмотрят апелляцию по делу о трагедии в Республиканском перинатальном центре
Рассмотрят апелляцию по делу о трагедии в Республиканском перинатальном центре
12:50 444
Гурбан Гурбанов: «В детстве я болел за киевское «Динамо», хотя сейчас мне больше нравится стиль того московского «Спартака»
Гурбан Гурбанов: «В детстве я болел за киевское «Динамо», хотя сейчас мне больше нравится стиль того московского «Спартака»
12:44 617
Тайная встреча экс-чиновников России и ЕС
Тайная встреча экс-чиновников России и ЕС
12:23 1046
Новый удар по Wildberries. Взрывы в Татарстане. Третья атака на НПЗ в Уфе
Новый удар по Wildberries. Взрывы в Татарстане. Третья атака на НПЗ в Уфе добавлено видео; обновлено 12:15
12:15 3753
У Пашиняна был «жесткий разговор» с министром обороны
У Пашиняна был «жесткий разговор» с министром обороны по утверждению «Грапарак»
11:46 1777
Не удалось сбить ни одной ракеты: «Цирконами» и «Искандерами» Россия била по Украине. Зеленский сообщил о 17 погибших
Не удалось сбить ни одной ракеты: «Цирконами» и «Искандерами» Россия била по Украине. Зеленский сообщил о 17 погибших новые фото и видео; обновлено 11:12
11:12 7816
ВСУ бомбили Керчь и Севастополь
ВСУ бомбили Керчь и Севастополь
11:06 1501
Хегсет опровергает: «Позор вам»
Хегсет опровергает: «Позор вам» обновлено 10:17
10:17 7875
От MAX бегут в реальность. В грузинскую…
От MAX бегут в реальность. В грузинскую… Наша аналитика
02:17 6100

ЭТО ВАЖНО

При взрыве в Москве погиб зять главкома ВКС России
При взрыве в Москве погиб зять главкома ВКС России «Агентство»
13:33 278
Российские деньги для Украины
Российские деньги для Украины
12:52 795
Рассмотрят апелляцию по делу о трагедии в Республиканском перинатальном центре
Рассмотрят апелляцию по делу о трагедии в Республиканском перинатальном центре
12:50 444
Гурбан Гурбанов: «В детстве я болел за киевское «Динамо», хотя сейчас мне больше нравится стиль того московского «Спартака»
Гурбан Гурбанов: «В детстве я болел за киевское «Динамо», хотя сейчас мне больше нравится стиль того московского «Спартака»
12:44 617
Тайная встреча экс-чиновников России и ЕС
Тайная встреча экс-чиновников России и ЕС
12:23 1046
Новый удар по Wildberries. Взрывы в Татарстане. Третья атака на НПЗ в Уфе
Новый удар по Wildberries. Взрывы в Татарстане. Третья атака на НПЗ в Уфе добавлено видео; обновлено 12:15
12:15 3753
У Пашиняна был «жесткий разговор» с министром обороны
У Пашиняна был «жесткий разговор» с министром обороны по утверждению «Грапарак»
11:46 1777
Не удалось сбить ни одной ракеты: «Цирконами» и «Искандерами» Россия била по Украине. Зеленский сообщил о 17 погибших
Не удалось сбить ни одной ракеты: «Цирконами» и «Искандерами» Россия била по Украине. Зеленский сообщил о 17 погибших новые фото и видео; обновлено 11:12
11:12 7816
ВСУ бомбили Керчь и Севастополь
ВСУ бомбили Керчь и Севастополь
11:06 1501
Хегсет опровергает: «Позор вам»
Хегсет опровергает: «Позор вам» обновлено 10:17
10:17 7875
От MAX бегут в реальность. В грузинскую…
От MAX бегут в реальность. В грузинскую… Наша аналитика
02:17 6100
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться