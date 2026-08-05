Тайная встреча экс-чиновников России и ЕС

Бывшие чиновники Великобритании, Франции, Германии и России в июле провели встречу в австрийской Вене для обсуждения условий для переговоров по прекращению российско-украинской войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как стало известно агентству, на встрече присутствовал экс-советник по национальной безопасности Великобритании Тим Бэрроу, бывший статс-секретарь МИД ФРГ, экс-посол ЕС в России Маркус Эдерер, а также бывший высокопоставленный дипломат ЕС и Франции Пьер Вимон. При этом источники Bloomberg не уточнили, кто из бывших российских чиновников вошел в переговорную группу.