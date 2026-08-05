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Глобальный спрос на золото достиг рекордного уровня

12:30 436

Во II квартале текущего года мировой спрос на золото, включая операции на внебиржевом рынке (OTC), не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 269 тонн. Об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

Сообщается, что общий мировой спрос на золото в первой половине текущего года достиг 2 522 тонн, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету, стоимость спроса на золото достигла рекордного уровня и составила 380 млрд долларов США.

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