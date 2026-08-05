Глобальный спрос на золото достиг рекордного уровня

Во II квартале текущего года мировой спрос на золото, включая операции на внебиржевом рынке (OTC), не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 269 тонн. Об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council).