Глобальный спрос на золото достиг рекордного уровня

Во II квартале текущего года мировой спрос на золото, включая операции на внебиржевом рынке (OTC), не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 269 тонн. Об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council).
Сообщается, что общий мировой спрос на золото в первой половине текущего года достиг 2 522 тонн, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно отчету, стоимость спроса на золото достигла рекордного уровня и составила 380 млрд долларов США.