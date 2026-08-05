USD 1.7000
EUR 1.9610
RUB 2.1031
Подписаться на уведомления
«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...
Новость дня
«Хорошие переговоры» США с Ираном: Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, и не только...

В Баку жара немного спадет

12:39 647

6 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно сухая погода. Утром местами возможен кратковременный небольшой дождь. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 22–25°, днем — 29–32° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью — 70–75%, днем — 50–55%.

В районах Азербайджана завтра ожидается преимущественно сухая погода. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20–25°, днем — 34–39° тепла, в горах ночью — 15–20°, днем — 24–29° тепла.

При взрыве в Москве погиб зять главкома ВКС России
При взрыве в Москве погиб зять главкома ВКС России «Агентство»
13:33 286
Российские деньги для Украины
Российские деньги для Украины
12:52 798
Рассмотрят апелляцию по делу о трагедии в Республиканском перинатальном центре
Рассмотрят апелляцию по делу о трагедии в Республиканском перинатальном центре
12:50 446
Гурбан Гурбанов: «В детстве я болел за киевское «Динамо», хотя сейчас мне больше нравится стиль того московского «Спартака»
Гурбан Гурбанов: «В детстве я болел за киевское «Динамо», хотя сейчас мне больше нравится стиль того московского «Спартака»
12:44 617
Тайная встреча экс-чиновников России и ЕС
Тайная встреча экс-чиновников России и ЕС
12:23 1049
Новый удар по Wildberries. Взрывы в Татарстане. Третья атака на НПЗ в Уфе
Новый удар по Wildberries. Взрывы в Татарстане. Третья атака на НПЗ в Уфе добавлено видео; обновлено 12:15
12:15 3755
У Пашиняна был «жесткий разговор» с министром обороны
У Пашиняна был «жесткий разговор» с министром обороны по утверждению «Грапарак»
11:46 1780
Не удалось сбить ни одной ракеты: «Цирконами» и «Искандерами» Россия била по Украине. Зеленский сообщил о 17 погибших
Не удалось сбить ни одной ракеты: «Цирконами» и «Искандерами» Россия била по Украине. Зеленский сообщил о 17 погибших новые фото и видео; обновлено 11:12
11:12 7818
ВСУ бомбили Керчь и Севастополь
ВСУ бомбили Керчь и Севастополь
11:06 1501
Хегсет опровергает: «Позор вам»
Хегсет опровергает: «Позор вам» обновлено 10:17
10:17 7876
От MAX бегут в реальность. В грузинскую…
От MAX бегут в реальность. В грузинскую… Наша аналитика
02:17 6102

ЭТО ВАЖНО

При взрыве в Москве погиб зять главкома ВКС России
При взрыве в Москве погиб зять главкома ВКС России «Агентство»
13:33 286
Российские деньги для Украины
Российские деньги для Украины
12:52 798
Рассмотрят апелляцию по делу о трагедии в Республиканском перинатальном центре
Рассмотрят апелляцию по делу о трагедии в Республиканском перинатальном центре
12:50 446
Гурбан Гурбанов: «В детстве я болел за киевское «Динамо», хотя сейчас мне больше нравится стиль того московского «Спартака»
Гурбан Гурбанов: «В детстве я болел за киевское «Динамо», хотя сейчас мне больше нравится стиль того московского «Спартака»
12:44 617
Тайная встреча экс-чиновников России и ЕС
Тайная встреча экс-чиновников России и ЕС
12:23 1049
Новый удар по Wildberries. Взрывы в Татарстане. Третья атака на НПЗ в Уфе
Новый удар по Wildberries. Взрывы в Татарстане. Третья атака на НПЗ в Уфе добавлено видео; обновлено 12:15
12:15 3755
У Пашиняна был «жесткий разговор» с министром обороны
У Пашиняна был «жесткий разговор» с министром обороны по утверждению «Грапарак»
11:46 1780
Не удалось сбить ни одной ракеты: «Цирконами» и «Искандерами» Россия била по Украине. Зеленский сообщил о 17 погибших
Не удалось сбить ни одной ракеты: «Цирконами» и «Искандерами» Россия била по Украине. Зеленский сообщил о 17 погибших новые фото и видео; обновлено 11:12
11:12 7818
ВСУ бомбили Керчь и Севастополь
ВСУ бомбили Керчь и Севастополь
11:06 1501
Хегсет опровергает: «Позор вам»
Хегсет опровергает: «Позор вам» обновлено 10:17
10:17 7876
От MAX бегут в реальность. В грузинскую…
От MAX бегут в реальность. В грузинскую… Наша аналитика
02:17 6102
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться