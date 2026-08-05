Гурбан Гурбанов: «В детстве я болел за киевское «Динамо», хотя сейчас мне больше нравится стиль того московского «Спартака»

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов провел пресс-конференцию перед вылетом команды в Польшу на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с киевским «Динамо». Игра состоится завтра в городе Люблине и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

«Выезжаем на важный матч против хорошей команды, - говорит Гурбан Гурбанов. - В Азербайджане много болельщиков киевского «Динамо». Независимо от результата будет интересная игра. Мы хорошо подготовились и едем за положительным результатом. Соперник тоже готов, они отложили матч национального чемпионата, чтобы получше подготовиться.

У нас травмирован Закария Саво, так что изменения в составе будут. Есть несколько вариантов. До конца пока не определились. Отсутствие Саво станет проблемой против такой высокорослой команды, как «Динамо».

Что меня беспокоит перед матчами с «Динамо»? Меня всегда беспокоит не столько соперник, сколько - мы сами. После игры в Софии некоторые игроки не до конца восстановились. Играть 120 минут против ЦСКА для нас было рановато в нашем нынешнем состоянии. У нас пока не сформировавшаяся команда. Есть игроки, которые не готовы играть даже 90 минут.

Что могу сказать о «Динамо»? Мы привыкли играть с такими соперниками. Я сам в детстве болел за киевлян. Тогда большинство болело либо за московский «Спартак», либо за киевское «Динамо». И хотя сейчас мне больше нравится игра того «Спартака», в детстве я болел за «Динамо» (улыбается).

Для того чтобы расти, нужно играть с такими командами и обыгрывать их. Мы много играли с такими соперниками. В прошлом году в Лиге чемпионов мы сильно нагрузились. Не только мы, но и многие другие команды, участвовавшие в Лиге чемпионов, не смогли сохранить свои позиции в национальных чемпионатах. У Лиги чемпионов другой вес. Даже у квалификации. Там другое напряжение по сравнению с Лигой Европы или Лигой конференций.

В этом сезоне мы начали в Лиге Европы. Каждый год не может быть одинаковых результатов. Несмотря на то что не прошли ЦСКА, мы им и не проиграли. Уступили в серии пенальти. В гостевой игре я был доволен командой. За тот характер и боевитость, которую она продемонстрировала.

Нигде не написано, что «Карабах» должен каждый год играть в Лиге чемпионов. Это не значит, что мы идем не по правильному пути. Возможно, понадобятся шесть месяцев или год. Сразу воплотить в жизнь задуманное не удается.

Как повлияет на противостояние с киевлянами то, что они проводят свои матчи на нейтральном поле? Конечно, это влияет. Я бы хотел сыграть в Киеве на большом стадионе. Было бы интересно. Но порой играть в гостях легче, чем дома. Волнения иногда бывает меньше. Они много лет играют на нейтральных полях. Надеюсь, что война скоро закончится и «Динамо» сможет принимать соперников на своем стадионе.

Я смотрел два последних матча киевлян. Они проиграли греческому ПАОК. Результат не совсем по игре. Да, ПАОК - хорошая команда, наверное, победила справедливо. У «Динамо» хорошие игроки. Мы тоже за два матча ни разу не забили в ворота ЦСКА.

Говорил ли я с Матеушем Кохальски после проигранной серии пенальти с ЦСКА? Он в порядке. Мы должны принять критику, которая на нас льется после поражений. Но бывало, что даже когда мы проигрывали, нам аплодировали. Кто-то бывает недоволен, это нормально. В серии пенальти Кохальски не спас команду, но и мастерство соперников надо учитывать. Матеуш становится более опытным. Для роста мы должны уметь принимать критику. Иногда, правда, с критикой перебарщивают, но это есть везде.