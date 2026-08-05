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Рассмотрят апелляцию по делу о трагедии в Республиканском перинатальном центре

Инара Рафикгызы
12:50 446

В Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по уголовному делу, связанному с пожаром, произошедшим 9 января 2024 года в Республиканском перинатальном центре и повлекшим гибель 7 младенцев.

К уголовной ответственности по этому делу были привлечены директор центра Мехрибан Абасгулиева, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Гамлет Мустафаев и заведующий отделом вспомогательных служб Эльнур Ахмедли.

Как сообщает haqqin.az, в ходе процесса, который прошел под председательством судьи Рамина Гарагурбанлы, были уточнены анкетные данные обвиняемых. Судебное заседание назначено на 18 августа.

Напомним, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 4 июня 2026 года Мехрибан Абасгулиева была приговорена к 7 годам 3 месяцам лишения свободы, Гамлет Мустафаев — к 5 годам 8 месяцам, Эльнур Ахмедли — к 5 годам 2 месяцам. Все трое были взяты под стражу прямо в зале суда.

Отметим, что пожар в Республиканском перинатальном центре произошел 9 января 2024 года. После случившегося Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, предварительное следствие было поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Согласно заключению следствия, пожар произошел в палате на 4-м этаже центра, где располагалось отделение интенсивной терапии новорожденных при отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. В результате трагедии погибли 7 новорожденных, 4 человека получили ранения, а учреждению был причинен материальный ущерб в размере 361 тысячи манатов.

В материалах следствия также отмечается, что после назначения Мехрибан Абасгулиевой на должность директора количество принимаемых пациентов было увеличено примерно вдвое без учета медицинских ресурсов и технических возможностей учреждения, что было расценено как один из факторов, приведших к перегрузке электросети и, как следствие, к возникновению пожара.

Бывшему директору центра Мехрибан Абасгулиевой предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса. Бывшим заведующим отделениями центра Гамлету Мустафаеву и Эльнуру Ахмедли предъявлено обвинение по статье 225.3 Уголовного кодекса.

По уголовному делу потерпевшими признаны «Республиканский перинатальный центр», а также Эльчин Наджафов, Вагиф Гаджиев, Айнура Ахмедова и Гюльбахар Зульфугарова.

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