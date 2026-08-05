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Российские деньги для Украины

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Европейский союз направит еще 1,4 млрд евро доходов, полученных от замороженных активов российского Центробанка, на поддержку Украины. Об этом сообщает Еврокомиссия.

Из этой суммы 95% будет использовано через Механизм сотрудничества для кредитования Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM), который помогает Украине обслуживать кредиты, предоставленные ЕС и странами G7.

Остальные 5% поступят в Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) для финансирования срочных военных и оборонных потребностей Украины.

Средства представляют собой доходы, полученные от процентов на денежные остатки, связанные с замороженными активами Центрального банка России, которые хранятся в европейских центральных депозитариях ценных бумаг. Сами активы остаются замороженными в рамках санкций ЕС, однако проценты, начисляемые на них, не принадлежат России и по решению Совета ЕС могут использоваться для поддержки Украины.

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