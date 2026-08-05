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Китай отвечает Америке санкциями

12:54 489

Правительство Китая ввело рестрикции в отношении шести организаций США в ответ на американские санкции, принятые по обвинению в «принудительном труде». Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточняется на сайте китайского ведомства, контрмеры касаются компаний Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verite Group, а также организации Human Rights in China. Подобное решение принято с одобрения национального координационного механизма по противодействию иностранным санкциям.

«В последнее время США ввели санкции в отношении китайских предприятий под предлогом так называемого принудительного труда, что представляет собой грубое нарушение международного права и основных норм международных отношений. Это также серьезное посягательство на суверенитет, безопасность и интересы развития нашей страны», — подчеркивается в заявлении. Упомянутые выше американские организации, как отмечает Минкоммерции, «содействовали и поддерживали незаконные санкции Соединенных Штатов в отношении Синьцзяна», что имело «крайне негативный эффект». Власти КНР запрещают заключать с этими фирмами сделки и осуществлять какое-либо сотрудничество.

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