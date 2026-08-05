7-й Летний лагерь диаспорской молодежи: международная платформа солидарности в Восточном Зангезуре

Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой успешно продолжает проект летних лагерей диаспорской молодежи, формирующий новую модель сотрудничества в истории глобальных диаспор и представляющий международное значение. В нынешнем году церемония открытия 7-го Летнего лагеря диаспорской молодежи, организованного комитетом совместно с Фондом Гейдара Алиева, состоялась в живописном уголке Восточного Зангезура - Зангиланском районе. Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики и почтения светлой памяти погибших за территориальную целостность Азербайджана. Затем были показаны короткометражные фильмы, отражающие восстановительно-созидательную работу в Зангиланском районе, этапы организации и развития летних лагерей диаспорской молодежи в Азербайджане, считающихся уникальной инициативой в истории диаспор мира. Эти презентации сформировали у участников полное представление как о процессе восстановления освобожденных территорий, так и о стратегическом значении проекта в диаспорской политике.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, выступая на церемонии открытия, отметил, что летние лагеря диаспорской молодежи являются одним из престижных проектов, занимающих особое место в истории диаспор мира. По его словам, диаспорская политика, осуществляемая под руководством президента Ильхама Алиева, обеспечивает устойчивое развитие данного проекта, а проводимый в Карабахе лагерь служит наглядным примером достигнутых Азербайджаном исторических успехов. Подчеркнув, что основная цель заключается в формировании сильной и сплоченной глобальной азербайджанской общины, председатель комитета призвал молодежь стать активными участниками данного процесса. Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов, заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, заместитель министра культуры Фарид Джафаров, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, выступая на мероприятии, говорили о вкладе проекта в укрепление национальной идентичности азербайджанской молодежи, расширение диаспоры и развитие международных связей. Выступавшие довели до внимания, что проведение вот уже несколько лет лагеря на освобожденных от оккупации территориях представляет особое символическое значение. После выступлений началась художественная часть церемонии открытия. На концерте ханенде Миралам Мираламов и Камиля Набиева исполнили в инструментальном сопровождении мугамного ансамбля «Симург» народную песню «Ай гыз» и «Худаяр теснифи». Представленные ансамблем композиции «Баяты-Шираз», «Махур», «Назназы» («Чахаргях рянги») и «Хекяйе» продемонстрировали богатство национальной музыки Азербайджана.

Народный артист Фаиг Суджаддинов снискал симпатии зрителей, исполнив «Балладу о Родине», произведения «Карабах - это Азербайджан» и «Часто вспоминаю тебя». В концертной программе также выступил певец Парвиз Абдуллаев с песнями «Азербайджан» и «Дженнетим Карабах». А победительница конкурса «Евровидение 2011» Нигяр Джамал придала вечеру особый колорит композициями Running scared и «10 лет спустя». В рамках лагеря участники также были проинформированы о деятельности Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры. Заместитель председателя комитета Эльшад Алиев говорил об истории создания, основных направлениях деятельности и стратегических целях структуры. Он отметил, что диаспорская политика, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается под руководством президента Ильхама Алиева, что в этом направлении достигнуты важные успехи. В ходе встречи были проведены широкие дискуссии о диаспорском строительстве, проектах, служащих солидарности азербайджанцев мира, и возможностях дальнейшего сотрудничества. А исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Экрем Абдуллаев рассказал о финансовой и организационной поддержке, оказываемой фондом действующим за рубежом азербайджанским общинам и диаспорским организациям, а также осуществляемых социальных проектах.