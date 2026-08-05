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Ультиматум Цукербергу

13:00 617

Комитет парламента Индии по вопросам связи и информационных технологий выдвинул гендиректору Meta Марку Цукербергу трехдневный ультиматум. Как сообщает India Today, от компании потребовали принести извинения за временное удаление публикации премьер-министра страны Нарендры Моди.

В случае отказа выполнить требования индийские власти намерены лишить Meta статуса Safe Harbour, который обеспечивает компании правовую защиту. Такой шаг может привести к уголовному преследованию руководителей платформы.

Поводом стало удаление видеообращения Моди, опубликованного в Facebook и Instagram. В ролике премьер-министр Индии пообещал жесткие меры в связи с утечкой документов на фоне студенческих протестов. Meta на короткое время заблокировала публикацию, однако позже восстановила ее после волны негативной реакции.

В парламентской комиссии временное удаление обращения назвали «нападением на демократию», уточняет телеканал.

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