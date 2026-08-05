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Сотни пилотов судятся с крупнейшим в Европе авиаперевозчиком: требуют отпускные

13:17 294

Сотни пилотов подали иск в суд Лондона против ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, обвинив ее в невыплате отпускных, требуя компенсации за неиспользованные дни отдыха. Об этом информирует газета The Times.

Инициатором подачи иска стал бывший пилот Ryanair Ричард Филлипс, который проработал в авиакомпании на протяжении четырех лет, прежде чем перейти к британскому авиаперевозчику British Airways в 2012 году. К данному иску присоединились свыше 260 человек. В числе ответчиков, кроме Ryanair: рекрутинговые агентства Storm Global и Brookfield Aviation International; консалтинговая компания Scanlon Associates.

Ryanair занимает лидирующие позиции в Европе по числу выполняемых рейсов, количеству перевозимых пассажиров и размеру воздушного флота. Штаб-квартира компании находится в Дублине.

Лоукостер со штаб-квартирой в Дублине остается крупнейшим авиаперевозчиком Европы по числу пассажиров, количеству рейсов и размеру воздушного флота.

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