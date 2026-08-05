Европа встряхнула пыль с архивов. При чем тут Азербайджан?

На фоне стратегии отказа от российского газа и проблем с поставками сжиженного газа из-за конфликта на Ближнем Востоке запасы голубого топлива Каспийского региона приобретают все большее значение для Европы. Как известно, Азербайджан, одна из богатейших нефтегазовых стран региона, в последние годы значительно увеличил экспорт газа в Европу, играя важную роль в энергетической безопасности континента.

Однако большие объемы газа находятся и по другую сторону Каспия, в Туркменистане, и в профильных кругах в последнее время активно обсуждаются различные варианты транспортировки туркменского газа в Европу через Азербайджан. Самым важным из них, несомненно, может быть строительство Транскаспийского газопровода. Некоторые эксперты и политики на Западе считают, что ослабление позиций России в регионе создает благоприятную возможность для реализации этого проекта, позволяющего ежегодно транспортировать в Европу до 30 миллиардов кубометров туркменского газа. Однако эти оценки можно считать чрезмерно оптимистичными и на данный момент не очень реалистичными.

Другой вариант предполагает соединение туркменской газовой платформы «Махтумкули» в Каспийском море с азербайджанской платформой «Шах Дениз» посредством подводного трубопровода протяженностью около 75 километров (также называемого мини-Транскаспийским проектом), что позволит транспортировать 10-15 миллиардов кубометров туркменского газа в год в Европу по Южному газовому коридору. Но и по этому проекту пока нет конкретных подвижек.

Еще один проект по транспортировке туркменского газа из Каспийского региона в Европу через Азербайджан и Грузию был предложен около 15 лет назад, а затем благополучно забыт. Недавно в Румынии вспомнили об этом проекте. На прошлой неделе президент Румынской торгово-промышленной палаты Михай Дарабан рассказал о проекте AGRI на встрече с послом Туркменистана в Бухаресте Аннамамметом Аннаевым.

Он поднял вопрос о возобновлении проекта AGRI, который мог бы обеспечить доступ туркменского газа на европейский рынок. Тем более что Ашхабад уже построил газопровод до Каспийского моря.

По словам Дарабана, румынский порт Констанца может стать отправной точкой для поставок природного газа из Туркменистана в Европу, соединяясь с транспортной инфраструктурой Азербайджана и Грузии, а затем с газопроводом BRUA (Болгария, Румыния, Венгрия, Австрия), длина которого составляет 1318 км.

Посол Туркменистана не прокомментировал сказанное о проекте AGRI и ограничился напоминанием о том, что его страна занимает 4-е место в мире по запасам газа.