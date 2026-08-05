Европа встряхнула пыль с архивов. При чем тут Азербайджан?

На фоне стратегии отказа от российского газа и проблем с поставками сжиженного газа из-за конфликта на Ближнем Востоке запасы голубого топлива Каспийского региона приобретают все большее значение для Европы. Как известно, Азербайджан, одна из богатейших нефтегазовых стран региона, в последние годы значительно увеличил экспорт газа в Европу, играя важную роль в энергетической безопасности континента.
Однако большие объемы газа находятся и по другую сторону Каспия, в Туркменистане, и в профильных кругах в последнее время активно обсуждаются различные варианты транспортировки туркменского газа в Европу через Азербайджан. Самым важным из них, несомненно, может быть строительство Транскаспийского газопровода. Некоторые эксперты и политики на Западе считают, что ослабление позиций России в регионе создает благоприятную возможность для реализации этого проекта, позволяющего ежегодно транспортировать в Европу до 30 миллиардов кубометров туркменского газа. Однако эти оценки можно считать чрезмерно оптимистичными и на данный момент не очень реалистичными.
Другой вариант предполагает соединение туркменской газовой платформы «Махтумкули» в Каспийском море с азербайджанской платформой «Шах Дениз» посредством подводного трубопровода протяженностью около 75 километров (также называемого мини-Транскаспийским проектом), что позволит транспортировать 10-15 миллиардов кубометров туркменского газа в год в Европу по Южному газовому коридору. Но и по этому проекту пока нет конкретных подвижек.
Еще один проект по транспортировке туркменского газа из Каспийского региона в Европу через Азербайджан и Грузию был предложен около 15 лет назад, а затем благополучно забыт. Недавно в Румынии вспомнили об этом проекте. На прошлой неделе президент Румынской торгово-промышленной палаты Михай Дарабан рассказал о проекте AGRI на встрече с послом Туркменистана в Бухаресте Аннамамметом Аннаевым.
Он поднял вопрос о возобновлении проекта AGRI, который мог бы обеспечить доступ туркменского газа на европейский рынок. Тем более что Ашхабад уже построил газопровод до Каспийского моря.
По словам Дарабана, румынский порт Констанца может стать отправной точкой для поставок природного газа из Туркменистана в Европу, соединяясь с транспортной инфраструктурой Азербайджана и Грузии, а затем с газопроводом BRUA (Болгария, Румыния, Венгрия, Австрия), длина которого составляет 1318 км.
Посол Туркменистана не прокомментировал сказанное о проекте AGRI и ограничился напоминанием о том, что его страна занимает 4-е место в мире по запасам газа.
«Туркменистан обладает значительными энергетическими ресурсами и экономикой со стабильными темпами роста. Сотрудничество между портами Туркменбаши и Констанцы, а также проект регионального распределительного центра для туркменской продукции в порту Констанцы могут стать стратегической опорой экономических отношений между двумя странами», — заявил посол.
Отметим, что проект AGRI (Azerbaijan–Georgia–Romania Interconnector) был разработан в начале 2010-х годов. В его изначальной версии предполагалось, что природный газ по трубопроводам из Азербайджана будет поступать в Грузию, затем сжижаться в терминале на черноморском побережье и танкерами доставляться в Констанцу. Здесь топливо планировалось переводить обратно в газообразное состояние и направлять в газотранспортную сеть Румынии, а далее в Венгрию и другие страны Европы. Азербайджанская компания SOCAR, Грузинская нефтегазовая корпорация, а также компании MVM (Венгрия) и Romgaz (Румыния) были объявлены участниками инициативы.
В сентябре 2010 года в Баку президенты Грузии, Азербайджана и Румынии, а также премьер-министр Венгрии подписали политическую декларацию в поддержку реализации проекта AGRI. Тогда AGRI рассматривался как первый проект, который позволит диверсифицировать поставки природного газа в Европейский союз. Эксперты полагали, что это прецедент, который поможет европейским странам освободиться от зависимости от России в энергетике, а Грузия станет частью единой системы энергетической безопасности в Европе.
В своем выступлении на саммите президент Ильхам Алиев назвал AGRI «новым и очень перспективным проектом» и заявил, что он может сыграть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.
«Я уверен, что после этого саммита проект AGRI займет свое место среди важных энергетических и газовых проектов в нашем регионе и в Европе», — сказал Алиев.
После подписания декларации страны-участницы предприняли ряд конкретных шагов по реализации проекта. В феврале 2011 года стороны учредили компанию SC AGRI LNG Project Company SRL для осуществления проекта. По предварительным оценкам, стоимость проекта должна была составить от 1,2 до 4,5 миллиардов евро в зависимости от объема поставок азербайджанского сжатого газа в Европу. Завершение строительства было запланировано на 2015 год.
Однако позже, из-за экономических, технических и геополитических проблем, проект был заморожен, и для транспортировки азербайджанского газа в Европу был создан Южный газовый коридор, состоящий из трубопроводов TANAP и TAP. В настоящее время этот коридор позволяет транспортировать в Европу более 12 миллиардов кубометров газа в год, а в ближайшем будущем планируется увеличить экспорт азербайджанского газа по Южному газовому коридору до 20 миллиардов кубометров в год.
Однако проект AGRI периодически упоминался, особенно в Румынии. Например, в 2015 году на встрече министров энергетики Азербайджана, Грузии и Румынии в Бухаресте обсуждались различные аспекты проекта. В 2017 году посол Румынии в Грузии Раду Ливиу Хорумба призвал к пересмотру расчетов по проекту AGRI. Дипломат заявил, что проект следует рассматривать не только с точки зрения стратегического значения, но и с точки зрения коммерческих интересов.
На самом деле проект AGRI не был предназначен для туркменского газа, но сейчас Румыния считает, что его можно «возродить», и туркменский газ можно транспортировать в порт Констанца в сжиженном виде. Как уже упоминалось, вопрос о том, как доставлять туркменский газ в Баку, пока остается открытым. По сути, это главный вопрос, поскольку без реализации каких-либо проектов по транспортировке туркменского газа на азербайджанское побережье Каспийского моря обсуждение реализации проекта AGRI можно считать неактуальным.