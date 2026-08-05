При взрыве в Москве погиб зять главкома ВКС России

Даниил Передрий, зять главкома ВКС РФ Александра Чайко, погиб в результате взрыва в итальянском ресторане Balzi Rossi в Москве 1 августа. Его смерть подтверждается утечками из двух государственных баз , пишет «Агентство».

Также информация о смерти Передрия появилась в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Действие его ИП было прекращено 1 августа «в связи со смертью данного лица», говорится в выписке, которую изучила «Медуза».

Издание обнаружило, что один из персональных документов Передрия признан недействительным 1 августа. Его номер журналисты нашли в одной из утечек. Что это за документ — не уточняется.

Ранее о смерти Передрия сообщал блогер Анатолий Шарий. Он также писал, что дочь Александра Чайко, Мария, пострадала в результате взрыва. Официальных подтверждений информации о ранении Марии Передрий пока нет.

1 августа в ресторане Balzi Rossi в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство, которое принесла неизвестная женщина (по данным «Коммерсанта», она была курьером). В общей сложности погибли пять человек: трое — на месте взрыва, еще двое — в больнице. Еще 19 человек были ранены.

По данным СМИ, в этот день в ресторане отмечал свою юбилей главком Воздушно-космических сил России Александр Чайко. На эту должность его назначили в мае 2026 года. До этого Чайко, среди прочего, руководил наступлением российских войск в Киевской области в 2022 году.

Ответственность за взрыв никто на себя не взял. МИД РФ возложил ее на Украину. «Планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев», — заявило посольство России в Италии. В Риме эту версию отвергли. В Киеве произошедшее не комментировали.