Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но…

Глава Исполнительной власти Шабранского района Асиф Гусейнов в частном порядке подал в суд на жителя села Узунбояд, 52‑летнего Вюсала Мурадова, обвинив его в клевете. Дело рассматривали в суде Хачмазского района: в итоге жалоба главы исполнительной власти была признана необоснованной и не удовлетворена. Причиной иска стало обращение Мурадова в СМИ, а также его жалобы в социальных сетях: мужчина заявлял, что глава ИВ не выплачивает его семье долг. Житель села рассказывал, что обращался в соответствующие структуры, чтобы получить деньги, однако никакого эффекта это не возымело.

Спор произошел из‑за 15 тонн семенного ячменя стоимостью 10 500 манатов, который, как утверждается, мать Мурадова, Сабира Велиева, продала главе районной администрации в долг. Женщина утверждает, что, хотя прошло уже более трех лет, деньги свои получить она не смогла. После жалоб Мурадова чиновник обратился в суд.

Представитель главы ИВ выступил в суде со своей версией происходящего. Он заявил, что брат Вюсала Мурадова, Рафиг Мурадов, долгое время являлся председателем муниципалитета села Узунбояд, однако после объединения нескольких сел в один муниципалитет он остался не у дел. Представитель истца заявил, что Рафиг Мурадов винил в этом Гусейнова и именно по этой причине разместил «предвзятые публикации» в СМИ и соцсетях: «Глава исполнительной власти — человек с достаточным авторитетом, и распространение не соответствующих действительности публикаций является клеветой, наносящей ущерб его репутации. Поэтому мы требуем привлечь его к уголовной ответственности и вынести обвинительный приговор».

Вюсал Мурадов, в отношении которого была подана жалоба в порядке частного обвинения, не признал себя виновным. В показаниях он заявил, что фотографии, на которых сотрудники Шабранского районного ЖКХУ загружают ячмень в автомобиль этого управления во дворе их дома, все подтверждают: «Они просто лгут. У меня нет слов. У меня одно требование к главе исполнительной власти — выплати деньги за полученный ячмень. Причина, по которой я не подал в суд на Гусейнова, — надежда на то, что деньги будут возвращены. Представленные мной суду доказательства являются основанием для вынесения оправдательного приговора. Поэтому прошу вынести оправдательный приговор в отношении меня».

В процессе, проведенном под председательством судьи Хачмазского районного суда Самира Байрамова, жалоба главы ИВ была признана необоснованной и удовлетворена не была. Решением суда Вюсал Мурадов был оправдан; мужчине также разъяснено, что он имеет право обратиться в суд, если считает, что его права нарушены, а также для возмещения причиненного материального и морального ущерба.