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Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но…

Подробности дела
Инара Рафикгызы, судебный репортер
13:36 196

Глава Исполнительной власти Шабранского района Асиф Гусейнов в частном порядке подал в суд на жителя села Узунбояд, 52‑летнего Вюсала Мурадова, обвинив его в клевете. Дело рассматривали в суде Хачмазского района: в итоге жалоба главы исполнительной власти была признана необоснованной и не удовлетворена. Причиной иска стало обращение Мурадова в СМИ, а также его жалобы в социальных сетях: мужчина заявлял, что глава ИВ не выплачивает его семье долг. Житель села рассказывал, что обращался в соответствующие структуры, чтобы получить деньги, однако никакого эффекта это не возымело.

Суд жалобу главы ИВ признал необоснованной и не удовлетворил

Спор произошел из‑за 15 тонн семенного ячменя стоимостью 10 500 манатов, который, как утверждается, мать Мурадова, Сабира Велиева, продала главе районной администрации в долг. Женщина утверждает, что, хотя прошло уже более трех лет, деньги свои получить она не смогла. После жалоб Мурадова чиновник обратился в суд.

Представитель главы ИВ выступил в суде со своей версией происходящего. Он заявил, что брат Вюсала Мурадова, Рафиг Мурадов, долгое время являлся председателем муниципалитета села Узунбояд, однако после объединения нескольких сел в один муниципалитет он остался не у дел. Представитель истца заявил, что Рафиг Мурадов винил в этом Гусейнова и именно по этой причине разместил «предвзятые публикации» в СМИ и соцсетях: «Глава исполнительной власти — человек с достаточным авторитетом, и распространение не соответствующих действительности публикаций является клеветой, наносящей ущерб его репутации. Поэтому мы требуем привлечь его к уголовной ответственности и вынести обвинительный приговор».

Вюсал Мурадов, в отношении которого была подана жалоба в порядке частного обвинения, не признал себя виновным. В показаниях он заявил, что фотографии, на которых сотрудники Шабранского районного ЖКХУ загружают ячмень в автомобиль этого управления во дворе их дома, все подтверждают: «Они просто лгут. У меня нет слов. У меня одно требование к главе исполнительной власти — выплати деньги за полученный ячмень. Причина, по которой я не подал в суд на Гусейнова, — надежда на то, что деньги будут возвращены. Представленные мной суду доказательства являются основанием для вынесения оправдательного приговора. Поэтому прошу вынести оправдательный приговор в отношении меня».

В процессе, проведенном под председательством судьи Хачмазского районного суда Самира Байрамова, жалоба главы ИВ была признана необоснованной и удовлетворена не была. Решением суда Вюсал Мурадов был оправдан; мужчине также разъяснено, что он имеет право обратиться в суд, если считает, что его права нарушены, а также для возмещения причиненного материального и морального ущерба.

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